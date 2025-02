ZDF triumphiert am Montagabend mit „Die Stille am Ende der Nacht“

Das ZDF dominierte den Montagabend mit der Dokumentation „Die Stille am Ende der Nacht“, die einen hervorragenden Marktanteil von 25,4 Prozent erreichte. Das Erste und RTL kamen mit ihren Programmen nicht an die Werte des ZDF heran.

Am Montagabend lockte das ZDF mit der Doku „Die Stille am Ende der Nacht“ viele Zuschauer an. Mit einem Marktanteil von 25,4 Prozent holte das ZDF einen klaren Sieg vor den anderen Sendern. Das Erste kam mit der Doku „Die Vertrauensfrage“ auf 10,7 Prozent, während RTL mit „Das große Wiedersehen“ von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ auf 12,1 Prozent kam.

Zuvor hatte das ZDF mit den zwei „Was nun, …?“- Ausgaben „Was nun, Herr Habeck?“ und „Was nun, Frau Weidel“ bereits starke 14,7 und 14,8 Prozent erreicht. Auch der ZDF-Ableger ZDFneo punktete mit der Krimiserie „Inspector Barnaby“ und erreichte einen Marktanteil von 6,5 Prozent. ProSieben konnte mit „Comedy Allstars“ einen Marktanteil von 4,6 Prozent erreichen. Kabel Eins kam mit „The Transporter“ auf 4,0 Prozent. Am nächsten Tag bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich die „Tagesschau“ des Ersten mit 20,1 Prozent Marktanteil durch. Die Doku „Die Vertrauensfrage“ erreichte bei dieser Altersgruppe 12,8 Prozent, während „Hart aber fair“ mit 13,5 Prozent punktete. Den Prime-Time-Sieg holte sich RTL mit „Das große Wiedersehen“ von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ und 21,5 Prozent Marktanteil. Auch der Super Bowl-Finale kam bei den 14- bis 49-Jährigen auf starke 66,5 Prozent Marktanteil. Die „Comedy Allstars“ von ProSieben erreichten bei der Zielgruppe einen Marktanteil von 10,1 Prozent. Die Stille am Ende der Nacht blieb bei den 14- bis 49-Jährigen mit 6,2 Prozent Marktanteil blass





