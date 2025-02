Zunehmender Strombedarf: Elektrifizierung treibt globale Energieversorgung an

Die Elektrifizierung der Wirtschaft und die wachsende Nachfrage in Entwicklungsländern führen zu einem rasanten Anstieg des weltweiten Stromverbrauchs. Die IEA prognostiziert einen jährlichen Zuwachs von fast vier Prozent bis 2027.

Die Weltwirtschaft erlebt derzeit eine zunehmende Elektrifizierung , die zu einem beispiellosen Anstieg des Stromverbrauch s führt. Laut der Internationalen Energie agentur (IEA) in Paris erwartet man in den kommenden Jahren einen jährlichen Zuwachs des Stromverbrauch s um knapp vier Prozent.

Dieser Trend wird vor allem von den stark wachsenden Stromnachfragen in der industriellen Produktion, der zunehmenden Nutzung von Klimaanlagen, dem Ausbau der Elektromobilität und der rasanten Expansion von Rechenzentren getrieben. Besonders im Verkehrssektor erlebte die Elektrifizierung einen enormen Aufschwung.Der mit 85 Prozent größte Teil der zusätzlichen Stromnachfrage entfällt auf Schwellen- und Entwicklungsländer. China steht dabei an der Spitze, wo die Stromnachfrage seit 2020 schneller wächst als die Gesamtwirtschaft. Im Jahr 2024 stieg der chinesische Stromverbrauch um sieben Prozent und soll bis 2027 durchschnittlich um rund sechs Prozent jährlich weiter steigen. Die Expansion der stromintensiven Produktion von Solarpanelen, Batterien und Elektroautos sowie die zunehmende Nutzung von Elektrofahrzeugen tragen maßgeblich zum chinesischen Stromwachstum bei. Die Elektrifizierung der Wirtschaft, die steigende Rechenzentreninfrastruktur und der wachsende Bedarf an Energie in Schwellenländern stellen die globale Energieversorgung vor neue Herausforderungen. Die IEA betont die Notwendigkeit von Investitionen in erneuerbare Energien und die Entwicklung von effizienten Energiesystemen, um den steigenden Energiebedarf nachhaltig zu decken. Der globale Wandel hin zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Industrie und Forschung, um die Herausforderungen des steigenden Stromverbrauchs zu bewältigen





