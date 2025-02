Adyen ist Optimistisch - Wachstumsperspektiven und starke Börsenperformance

Adyen, ein führendes Unternehmen im Bereich digitale Zahlungsabwicklung, zeigte sich am Donnerstag in Amsterdam optimistisch hinsichtlich seiner zukünftigen Wachstumsperspektiven. Die Zahlen und Ziele von Adyen wurden an der Börse positiv aufgenommen, was zu einem Anstieg des Aktienpreises führte.

Adyen , ein führendes Unternehmen im Bereich digitale Zahlungsabwicklung , zeigte sich am Donnerstag in Amsterdam optimistisch hinsichtlich seiner zukünftigen Wachstum sperspektiven. Das Unternehmen betonte, dass es weiterhin von einer langen Phase des Wachstum s überzeugt sei. Die Zahlen und Ziele von Adyen wurden an der Börse positiv aufgenommen, was zu einem Anstieg des Aktienpreises führte. Zum ersten Mal seit dem Sommer 2022 erreichte das Papier einen Höchststand von 1.

806 Euro, bevor es leicht nachgab und letztendlich bei 1.802,80 Euro notierte, was einem Plus von 14,23 Prozent entspricht. Obwohl sich der Aktienkurs von seinem Rekordhoch von 2.825 Euro aus dem Herbst 2021 noch weit entfernt befindet, zeigt die aktuelle Entwicklung eine deutliche Erholung nach dem Absturz in den Jahren 2022 und 2023, der hauptsächlich auf Zweifel an der Wachstumsgeschichte des Unternehmens zurückzuführen war. Seit seiner Notierung an der Börse im Jahr 2018 verzeichnet das Unternehmen ein starkes Interesse an seinen Aktien. Am ersten Handelstag verdoppelte sich der Kurs vom Ausgabepreis von 240 Euro fast. Die Bewertung von Adyen ist von weniger als zehn Milliarden Euro zum Start auf zuletzt rund 56 Milliarden Euro gestiegen, was dem Unternehmen einen höheren Wert verleiht als etwa der Deutschen Bank.Das Unternehmen erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von knapp zwei Milliarden Euro, ein Anstieg von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im laufenden Jahr wird ein noch stärkeres Wachstum erwartet. Im vergangenen Jahr verzeichnete Adyen bei dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) einen Anstieg von 34 Prozent auf 992 Millionen Euro. Die Marge lag im vergangenen Jahr bei 50 Prozent (Vorjahr 46 Prozent). Für das laufende Jahr rechnet Adyen mit einem weiteren Anstieg, der allerdings nicht so hoch ausfallen dürfte wie 2024. Um das Wachstum weiter voranzutreiben, plant der Konzern, weiterhin Mitarbeiter einzustellen und weitere Büros zu eröffnen. Zuletzt beschäftigte Adyen etwas mehr als 4.000 Menschen an 28 Standorten weltweit.Adyen, gegründet im Jahr 2006, profitiert vom Boom bei Zahlungen mit Karten in Geschäften und dem stark wachsenden Onlinehandel. Zu den Kunden des Unternehmens zählen unter anderem Booking, Delivery Hero, eBay, easyJet, Spotify und Zalando.





