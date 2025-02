Alena Gerber trauert um ihre Mutter

Model Alena Gerber veröffentlicht auf Social Media einen emotionalen Abschiedsbrief an ihre verstorbene Mutter. Sie teilt intime Erinnerungen und appelliert an ihre Fans, ihre Eltern zu schätzen.

Alena Gerber s Mutter ist gestorben. Diese Nachricht ist herzzerreißend. Auf ihrem Social-Media-Account veröffentlichte Alena Gerber einen langen Abschiedsbrief an ihre Mutter . „Der wohl emotionalste Beitrag meines Lebens“, schrieb das Model zu dem Beitrag und postete dazu ein süßes Bild aus ihrer Kindheit, auf dem sie zusammen mit ihrer Mutter und Schwester Deborah zu sehen ist. Normalerweise spricht sie nie über ihre privatesten Angelegenheiten.

„Aber das hier fühlt sich heute richtig an”, so Alena weiter. „Dennoch finde ich irgendwie nicht die passenden Worte meinen Gefühlen (noch mehr) Ausdruck zu verleihen und teile deshalb die Worte, die ich meiner Mama heute zum Abschied auf ihrer Beerdigung vorgetragen habe, mit euch.” In der dazugehörigen Galerie gewährte die 35-Jährige ihren 856.000 Followern einen tiefen Einblick in ihre Gefühlswelt. Der letzte Brief, den sie ihrer Mutter widmete, ist voller persönlicher Erinnerungen an ihre Kindheit und die gemeinsame Zeit. Den Tod dieser wichtigen Person in ihrem Leben habe sie noch nicht richtig realisiert, erklärt Alena. Seitdem ihre Mutter gegangen ist, sei alles dunkel für sie. „Ein Elternteil zu verlieren, besonders so früh, ist noch so viel schlimmer als ich es mir vorgestellt habe und jeder, der das erlebt hat, weiß, dass man sich danach plötzlich sehr allein und komplett entwurzelt fühlt.” Abschließend appelliert Alena an ihre Fans: „Haltet eure Eltern fest und sagt, dass ihr sie lieb habt, jeden Tag. Geht immer ans Telefon, wenn sie euch anrufen, und besucht sie so oft es geht, egal wie weit sie weg sind!” Ihre Mutter fehle ihr „unbeschreiblich”. In der Kommentarspalte stoßen Alenas rührende Worte auf viel Zuspruch und Mitgefühl. Fans, Freunde und Familie haben neben Beileidswünschen unter anderem Herzchen-Emojis hinterlassen





