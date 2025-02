Angriff auf Kundgebung in München: Mehrere Verletzte, Täter festgenommen

Ein Auto fuhr in eine Menschenmenge bei einer Verdi-Streikkundgebung in München, wodurch mehrere Menschen verletzt wurden. Die Polizei vermutet einen Anschlag und hat einen 24-jährigen afghanischen Mann festgenommen. Die Ermittlungen laufen noch.

In München ereignete sich ein tragischer Vorfall, als ein Auto in eine Menschenmenge bei einer Verdi - Streik kundgebung fuhr. Mehrere Personen wurden verletzt, darunter auch Kinder. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sprach von einem mutmaßlichen Anschlag , wie er bei einem Besuch am Tatort erklärte. Die Polizei bestätigte 28 teils schwer verletzte Opfer. Der Täter , ein 24-jähriger Afghanist, wurde festgenommen.

Laut bayerischem Innenminister Joachim Herrmann war der Mann als Asylbewerber in Deutschland eingetroffen, sein Asylantrag wurde jedoch abgelehnt. Herrmann betonte, dass der Mann im Moment nicht abgeschoben werden konnte und sich daher weiterhin im Land aufhalten durfte. Der Täter war bereits der Polizei aufgefallen, weil er mit Betäubungsmitteln und Ladendiebstählen in Verbindung gebracht wurde. Die Ermittlungen laufen zurzeit, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären.Die Polizei reagierte mit scharfen Schüssen, als sie den Verdächtigen festnahm. Demnach war er kurz zuvor mit dem Fahrzeug von hinten in einen Demonstrationsaufzug hineingefahren. Das Motiv des Täters ist noch unklar. Innenminister Herrmann sagte, dass es keine Hinweise darauf gebe, dass der Vorfall in Verbindung mit der Sicherheitskonferenz stehe. Laut 'Spiegel' handelt es sich bei dem Täter um Farhad N., der im Jahr 2001 in Kabul geboren wurde und Ende 2016 nach Deutschland kam. Sein Asylantrag wurde laut Bericht abgelehnt, anschließend erhielt er eine Duldung und wurde daher nicht abgeschoben. Der 'Spiegel' berichtet zudem, dass der Täter mutmaßlich islamistische Posts veröffentlicht hatte. Söder zeigte sich tief betroffen und betonte, dass man entschlossen handeln müsse, um die Situation in Deutschland zu verbessern. München's Oberbürgermeister Dieter Reiter sprach von einem 'schwarzen Tag für München' und zeigte sich erschüttert über das Geschehen. Der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke drückte sein Beileid aus und zeigte sich schockiert über den Vorfall. Die Auswirkungen auf die am Freitag beginnende Münchner Sicherheitskonferenz sind noch unklar. Die Konferenzleitung reagierte mit großer Betroffenheit und ist in Kontakt mit der Polizei, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen





