Anschlag in München: Schock und Entsetzen nach Tat auf Verdi-Demonstration

Ein 24-jähriger Afghane hat in München mit seinem Auto in eine Demonstration von Verdi-Mitgliedern gefahren. 28 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer.

Die Seidlstraße in München s Innenstadt ist übersät mit Trümmern und Kleidungsstücken. Ein umgekippter Kinderwagen liegt auf der Fahrbahn. Dort, wo kurz zuvor Mitglieder der Gewerkschaft Verdi für höhere Löhne im öffentlichen Dienst demonstrierten, herrschen Schock, Entsetzen und Sorge um die vielen Verletzte n, einige sollen in Lebensgefahr schweben.

\Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schreibt auf der Plattform X nach einem Besuch des Tatortes: «In München hat sich ein schwerer Anschlag ereignet». Die bayerische Zentralstelle für Extremismus und Terrorismus übernimmt die Ermittlungen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll der 24-Jährige in sozialen Netzwerken einen Beitrag mit islamistischem Inhalt geteilt haben. In einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Solln wird eine Wohnung durchsucht, in der der 24-jährige Afghane angeblich gewohnt hat. \Der Vizepräsident des Münchner Polizeipräsidiums, Christian Huber, beschreibt den Vorfall folgendermaßen: Gegen 10.30 Uhr fährt ein 24-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan mit seinem Auto hinter der Demonstration her, überholt einen Polizeiwagen zur Sicherung der Gruppe, beschleunigt - und fährt in das Ende des Demonstrationszuges, zu dem mehrere Menschen ihre Kinder mitgebracht haben. Die Polizei schießt in Richtung des Verdächtigen und nimmt ihn fest. Der junge Afghane ist nach Angaben Bayerns Innenministers Joachim Herrmann (CSU) ein abgelehnter Asylbewerber. Er erklärt: «dass er eben im Moment nicht abgeschoben werden kann und er deshalb sich weiter in unserem Land aufhalten durfte».





