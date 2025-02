Anstieg der Geschlechtskrankheiten in Europa: Kondome bleiben wichtig

Der Bericht des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zeigt einen alarmierenden Anstieg der sexuell übertragbaren Infektionen (STI) in Europa im Jahr 2023. Syphilis und Gonorrhö sind besonders betroffen. Die Deutsche Aids-Hilfe (DAH) betont die Wichtigkeit von Kondomgebrauch und offenem Gespräch mit Partnern, um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren.

In ganz Europa erlebt ein besorgniserregender Anstieg an sexuell übertragbaren Infektionen (STI). Laut dem Europäischen Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) sind die Zahlen im Jahr 2023 um 31 Prozent im Vergleich zu 2022 gestiegen, was eine dramatische Zunahme im Vergleich zu 2014 darstellt, wo der Anstieg über 300 Prozent betrug.

Insbesondere Syphilis und Gonorrhö häufen sich, wobei beide Erkrankungen schwere gesundheitliche Folgen haben können, wenn sie unbehandelt bleiben. Syphilis kann zu schmerzhaften Entzündungen in den Geschlechtsorganen führen und bei Vernachlässigung zu schwerwiegenden Schäden an Herz und Nerven, einschließlich Taubheit, Blindheit und geistigem Verfall, führen. Gonorrhö, die ebenfalls zu Entzündungen der Geschlechtsorgane führt, kann unbehandelt Unfruchtbarkeit verursachen. Die Deutsche Aids-Hilfe (DAH) weist darauf hin, dass Gonorrhö oft übersehen werde, da sie mit anderen Erkrankungen verwechselt werden könne. Die Gründe für diesen sprunghaften Anstieg sind vielschichtig. Zum einen werden in einigen Bevölkerungsgruppen vermehrt Tests auf sexuell übertragbare Krankheiten durchgeführt, was zu einer höheren Erfassung der Fälle führt. Zum anderen könnte sich das Risikoverhalten ändern, insbesondere bei Tripper, wo die Bakterien zunehmend antibiotikaresistent sind und die Erkrankung schwerer zu behandeln ist. Das ECDC betont die Notwendigkeit, Kondome zu verwenden, da sie zwar keinen vollständigen Schutz bieten, aber das Risiko einer Ansteckung signifikant reduzieren. Offene und ehrliche Kommunikation mit Partnern über die sexuelle Gesundheit, sowie der sofortige Gang zum Arzt bei Verdacht auf eine STI, sind ebenfalls entscheidende Präventionsmaßnahmen





