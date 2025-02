Anton Grammel überrascht mit Top-Leistungen im WM-Riesenslalom

Anton Grammel erzielte am Freitag im WM-Riesenslalom von Saalbach-Hinterglemm ein beeindruckendes Ergebnis und kletterte von Platz 22 auf Rang zwölf. Nach einem schwächeren ersten Lauf zeigte sich Grammel im zweiten Durchgang mit viel Risiko und Engagement und wurde zum schnellsten Fahrer des Tages. Sein Ergebnis ist neben der persönlichen Bestätigung auch ein starkes Zeichen für das gesamte DSV-Riesenslalom-Team, das nach der Verletzung von Alexander Schmid auf der Suche nach neuen Top-Fahrern ist.

Im Ziel reckte Anton Grammel seine Faust in die Höhe und ließ seinen Emotionen freien Lauf. Er schien es schon zu ahnen: Da ist ihm heute ein richtiger Zauberlauf gelungen am Zwölferkogel in Saalbach-Hinterglemm . Nach dem ersten Durchgang im WM-Riesenslalom hatte es keiner der drei DSV -Starter unter die besten 15 geschafft. Als 18. war Fabian Gratz der schnellste Deutsche zur Zwischenzeit, Jonas Stockinger lag auf Rang 25, Grammel auf dem 22. Platz.

Letzterer haderte nach dem ersten Lauf sehr mit seiner Leistung, das war nicht 'richtig am Limit'. Im zweiten Durchgang zeigte sich dann ein ganz anderer Anton Grammel auf der Strecke. Er war direkter unterwegs, engagierter, ging volles Risiko. 'Ich habe es mal richtig krachen lassen', analysierte der 26-Jährige im BR24Sport-Interview selbst. Das wurde direkt belohnt, Grammel konnte es sich richtig gemütlich machen auf dem Hot Seat des Führenden. Ein Top-Fahrer nach dem nächsten reihte sich hinter ihm ein: Alexander Vinatzer, Lucas Pinheiro Braathen, River Radamus, Filip Zubcic und und und. Für Grammel eine 'Bestätigung', dass er Teil der Weltspitze ist.Insgesamt zehn Plätze konnte der DSV-Starter gut machen, kletterte von Rang 22 vor auf Platz zwölf. Die noch stärkere Leistung: Grammel war mit Abstand der schnellste Fahrer im zweiten Durchgang, sogar dem neuen Weltmeister Raphael Haaser aus Österreich nahm er 55 Hundertstelsekunden ab. 'Das tut schon sehr gut', resümierte Grammel nach dem Rennen. Und das tut nicht nur Grammel gut, der erst vor vier Jahren seinen Kaderstatus beim DSV verloren hatte und sich dann mithilfe des Global Racing Teams wieder zurück kämpfte, sondern auch dem gesamten DSV-Riesenslalom-Team. Nach der Verletzung von Alexander Schmid fehlt dem Team ein absoluter Topfahrer, doch Anton Grammel, Jonas Stockinger und Fabian Gratz arbeiten sich immer weiter nach vorne.Für Grammel war es sein zweitbestes Riesenslalom-Ergebnis der Karriere. Fabian Gratz verpasste die Top 15 als 18. am Ende ganz knapp. Jonas Stockinger unterliefen in beiden Läufen zu viele Fehler, er reihte sich auf Rang 26 ein. Der beste Deutsche an diesem Freitag glaubt auf jeden Fall an das Potential des gesamten Teams: 'Ich halte es durchaus für realistisch, in ein, zwei, drei Jahren, dass wir da auch ganz vorne mitmischen können.' Zumindest einen Lauf lang ist Grammel das im WM-Riesenslalom schon eindrücklich gelungen





BR24Sport / 🏆 39. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

WM-Riesenslalom Anton Grammel DSV Saalbach-Hinterglemm Skifahren Sportler

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Riesenslalom: Dürr überraschend in der Top Ten, Brignone holt souverän GoldNach dem ersten Lauf hat Lena Dürr noch eine Chance auf eine Medaille, am Ende des Riesenslaloms landet sie noch knapp in der Top Ten. Die Deutsche verpasst die Überraschung, ist aber dennoch erfolgreich. Eine Italienerin erfüllt sich derweil auf beeindruckende Weise ihren Traum.

Weiterlesen »

Deutsche Skirennfahrer auf dem Weg zur WeltspitzeDrei deutsche Skirennfahrer Anton Grammel, Jonas Stockinger und Stefan Gratz kämpfen im Riesenslalom auf dem Weg zur Weltspitze. Sie investieren selbst in ihre Karriere, nachdem sie aus dem DSV-Kader geflogen waren.

Weiterlesen »

Haaser sensationell: Österreich-Gold im RiesenslalomRaphael Haaser aus Innsbruck gewinnt sensationell die alpine Ski-WM im Riesenslalom vor drei Schweizer Ski-Athleten. Marco Odermatt wird Vierter, Anton Grammel erreicht einen starken 12. Platz.

Weiterlesen »

Odermatt verpasst Riesenslalom-WM-MedailleSchweizer Ski-Superstar Marco Odermatt hat bei der Alpinen Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm eine Medaille in seiner Paradedisziplin Riesenslalom verpasst. Der Schweizer Titelverteidiger wurde beim überraschenden Heimsieg von Raphael Haaser (Österreich) nur Vierter. Der Deutsche Anton Grammel fuhr mit Platz zwölf das bislang beste WM-Ergebnis der DSV-Herren in den Einzelrennen ein.

Weiterlesen »

Riesenslalom der Frauen am Kronplatz - live im Stream & TVSki-Weltcup Kronplatz: Riesenslalom Frauen 1. Lauf

Weiterlesen »

Ramona Hofmeister triumphiert erneut im Parallel-RiesenslalomSnowboarderin Ramona Hofmeister gewinnt in Bansko ihren zweiten Weltcupsieg der Saison und widmet ihn einem verstorbenen Trainer.

Weiterlesen »