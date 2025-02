Australien könnte Regionalfluggesellschaft Rex verstaatlichen

Die australische Regierung prüft die Verstaatlichung der insolventen Regionalfluggesellschaft Rex, da ein privater Käufer nicht gefunden werden konnte. Rex fliegt hauptsächlich in ländliche Gebiete und ist für die medizinische Versorgung in diesen Regionen wichtig.

Australische Premierminister Anthony Albanese (parteilos) gab bekannt, dass die Regierung der australischen Regierung einen privaten Verkauf der Regional Express Holdings ( Rex ) bevorzugt, aber bereit ist, an dem Unternehmen zu beteiligt, falls kein Käufer gefunden wird. Eine Verstaatlichung von Rex wäre die erste staatliche Beteiligung an einer australischen Fluggesellschaft seit der Privatisierung von Qantas im Jahr 1995.

Rex fliegt im Wettbewerb mit Qantas und Virgin Australia, die gemeinsam 98 Prozent des australischen Inlandsmarktes kontrollieren. Rex hatte im Juli Insolvenz angemeldet, stellte alle Boeing 737-Flüge ein und kündigte hunderte Arbeitsplätze. Der Regionalverkehr mit rund 50 kleineren Turboprops vom Typ Saab 340 in ländliche Gebiete wurde jedoch fortgesetzt. Die Regierung garantiert diese Strecken mit einem Darlehen über bis zu 80 Millionen australische Dollar bis Juni. Zusätzlich übernahm die Regierung Schulden des größten Gläubigers in Höhe von 50 Millionen australischen Dollar. Rex schuldet rund 4800 Gläubigern etwa 500 Millionen australische Dollar (rund 302 Millionen Euro). Aufgrund der großen Entfernungen in Australien sind ländliche Gemeinden auf Regionalflüge angewiesen – unter anderem für medizinische Behandlungen.





