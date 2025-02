Die Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock setzt sich im Bundestagswahlkampf für höhere Investitionen in Bildung und Infrastruktur ein. Sie plädiert für einen klimaneutralen Umbau der deutschen Wirtschaft und eine europäische Lösung in der Migrationspolitik.

Außenministerin Annalena Baerbock hat sich im Rahmen des Bundestagswahl kampfes für größere Investitionen in Bildung und Infrastruktur ausgesprochen. Baerbock betonte, dass Gelder für Schulen, Schwimmbäder sowie Schienen- und Netzinvestitionen von der Schuldenbremse ausgenommen werden sollten.

Sie argumentierte, dass diese Investitionen essentiell für den sozialen Zusammenhalt des Landes seien und Beispiele wie schlecht an die Dörfer in der Uckermark angebundene Orte oder die Notwendigkeit von Anreizen zum Kauf von E-Kleinwagen nannte. Zudem forderte Baerbock, dass auch Millionäre ihren Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten sollten.In der Wirtschaftspolitik setzte die Grünen-Spitzenkandidatin auf einen klimaneutralen Umbau der deutschen Wirtschaft. Baerbock warnte vor den Folgen einer nicht nachhaltigen Wirtschaftsweise und betonte, dass Deutschland als Wirtschaftsstandort vor große Probleme gestellt wäre, wenn die Transformation nicht gelingt.Baerbock setzte sich für eine europäische Lösung in der Migrationspolitik ein. Sie plädierte für internationale Zusammenarbeit und kritisierte nationale Alleingänge. Gleichzeitig betonte sie die Notwendigkeit einer Abschottung von kriminellen Flüchtlingen. Baerbock betonte die Bedeutung von Fachkräften für die deutsche Wirtschaft und zitierte als Beispiel eine Bäckerei in ihrem Wahlkreis, die von Menschen aus 17 Nationen betrieben wird.Zu einem möglichen Bündnis mit der CDU behielt Baerbock offen, betonte aber die Notwendigkeit für demokratische Parteien, miteinander im Gespräch zu bleiben und Kompromisse zu finden





