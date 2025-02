Berlin wird 2025 den Tag der Befreiung als einmaligen Feiertag feiern. Der 8. Mai erinnert an die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht 1945 und das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa.

Für viele Arbeitnehmer ist ein Feiertag ein willkommener Anlass zur Freude. 2025 wird es für Millionen von Menschen in Deutschland einen besonderen zusätzlichen Feiertag geben. Berlin , das Bundesland mit den wenigsten Feiertag en, feiert am 8. Mai den Tag der Befreiung zum 80. Mal. Dieser Tag erinnert an die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht 1945, die das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa und somit das Ende des Nationalsozialismus markierte. Da der 8.

Mai auf einen Donnerstag fällt, haben die Berliner die Möglichkeit, mit einem Urlaubstag am 9. Mai ein verlängertes Wochenende zu genießen. Trotz dieses einmaligen zusätzlichen Feiertags bleibt Berlin eines der Bundesländer mit den wenigsten freien Tagen. Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern oder das Saarland haben ebenso elf gesetzliche Feiertage, während Bayern und Baden-Württemberg sogar zwölf Feiertage bieten. Besonders hervorzuheben ist Augsburg in Bayern, das mit dem „Augsburger Friedensfest“ am 8. August einen zusätzlichen Feiertag feiert. In Bayern und im Saarland gibt es zudem in katholischen Gemeinden den Feiertag „Maria Himmelfahrt“ am 15. August





