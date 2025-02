Biathlon-WM 2025: Termine, Übertragung & Medaillenkandidaten

Alle Informationen zur Biathlon-Weltmeisterschaft 2025 in Lenzerheide: Termine, TV-Übertragung, Medaillenkandidaten und mehr

Die Biathlon -Weltmeisterschaft 2025 findet vom 12. bis 23. Februar in Lenzerheide (Schweiz) statt. Zwölf Wettkämpfe werden in den zwei Wochen Ausgetragen. Der Weltverband IBU hat die Wettkämpfe so geplant, dass sie auch bei den Zuschauern für Spannung sorgen. Am 12. Februar beginnt die Biathlon -WM mit den Sprintrennen der Frauen und Männer. Die Massenstartrennen, die zum Saisonhöhepunkt gehören, finden am 22. Februar statt. Darauf folgt am 23. Februar das Mixed-Relay-Rennen.

Die Übertragung der Biathlon-Weltmeisterschaft 2025 wird von den Free-TV-Sendern ARD und ZDF sowie Eurosport aufgegriffen. Das ZDF überträgt die erste Hälfte der Weltmeisterschaft, die ARD die zweite Hälfte. Eurosport zeigt alle Rennen live. Die Übertragungen der drei Free-TV-Sender können auch kostenlos online verfolgt werden. ARD und ZDF stellen eigene Streams auf ihren Webseiten und in den Mediatheken bereit. Der Eurosport-Stream ist zudem bei discovery+ und DAZN verfügbar. Beide Anbieter sind jedoch kostenpflichtig.Für die deutsche Biathlon-Mannschaft stehen gute Chancen in Lenzerheide. Franziska Preuß führt den Gesamtweltcup der Frauen an und ist eine der großen Favoriten auf Gold. Selina Grotian hat ebenfalls eine gute Form und könnte ebenfalls für eine Medaille sorgen. Bei den Männern sind Philipp Nawrath und Justus Strelow die deutschen Hoffnungsträger, die aber als Außenseiter in die Rennen gehen. In der Staffel ist eine Medaille für das deutsche Team möglich





