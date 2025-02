Bundeswehr sichert sich Munition mit Rahmenvertrag

Der Bundeswehr wird durch einen Rahmenvertrag mit Dynamit Nobel Defence (DND) in den kommenden Jahren in hohen Stückzahlen verschiedene Munitionstypen der beiden Schulterwaffenfamilien zur Verfügung gestellt.

Bundeswehr schließt Rahmenvertrag mit Dynamit Nobel Defence für Munition . Der Bundestragshaushaltsausschuss hat am 29. Januar 103 Millionen Euro aus dem Sondervermögen Bundeswehr freigegeben, um eine erste Festbestellung aus dem Rahmenvertrag zu finanzieren. Insgesamt wurden laut Informationen 11.801 Abschussgeräte/Patronen Wirkmittel 90 bestellt, von denen ein Viertel noch in diesem Jahr und der Rest im nächsten Jahr geliefert werden soll. Als Option ist die Lieferung von 6.

500 Panzerfaust 3 vereinbart. Die dafür benötigten Mittel in Höhe von rund 56 Millionen Euro müssen noch freigegeben werden. Der langfristig ausgelegte Rahmenvertrag über die Herstellung und Lieferung von Abschussgeräten und Patronen für die Schulterwaffenfamilien mit der inkludierten Festbeauftragung auf beiden Seiten schafft Sicherheit und ermöglicht der Industrie, die benötigten Material- und Produktionskapazitäten zeitgerecht vorzuhalten. Dynamit Nobel Defence verfolgt zwei verschiedene Konzepte von schultergestützten Waffensystemen: Die RGW-Familie (Recoilless Grenade Weapon) und die inzwischen ikonische Panzerfaust-3-Familie. Beide technischen Konzepte umfassen eine Auswahl an leichten, rückstoßfreien, von Einzelschützen bedienbaren Effektoren zur Einmalnutzung, die gegen Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, Strukturen und Befestigungen sowie weiche und halbharte Ziele skalierbar zur Wirkung gebracht werden können. Die RGW 90-Familie mit dem Wirkmittel 90 beschreibt DND als das ultimative Instrumentarium der Infanterie, um auf komplexen Gefechtsfeldern im Einsatz zu bestehen. Das System bilde für abgesessene Kräfte einen kompletten Werkzeugkasten an schultergestützten Wirkmitteln, um durch Feuer- und Reichweitenüberlegenheit Operationsräume zu beherrschen. Die Effektoren der RGW 90-Familie wirken gegen alle Arten von Bedrohungen, in allen Einsatzszenaren und unter allen Umwelteinflüssen. Zum Missionsspektrum gehören Panzerabwehr, Wirkung gegen Fahrzeuge, Anti-Struktur und Wirkung gegen weiche und Personenziele. Dafür steht Nebelmunition, Leuchtmunition und für das Training Übungsmunition zur Verfügung. Die Panzerfaust 3 (Pzf 3) wird als bis heute die leistungsfähigste Panzerabwehrhandwaffe für abgesessene Kräfte beschrieben. Sie sei rückstoßfrei und von nur einem Schützen zu bedienen. Der wirkungsvolle Tandemhohlladungskopf durchschlage den Schutz moderner Kampfpanzer, Schützenpanzer und gepanzerter Gefechtsfahrzeuge und wirke eindrucksvoll gegen Strukturziele.





