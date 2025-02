BYD Atto 2: Elektro-SUV Ab 30.000 Euro

Der chinesische Autobauer BYD bringt ein Elektro-SUV mit Preisen ab 30.000 Euro auf den deutschen Markt. Der Atto 2 bietet ein übersichtliches Cockpit, eine variable Kofferraumkapazität und eine Reichweite von bis zu 312 Kilometern.

Der chinesische Autobauer BYD erweitert sein Angebot in Deutschland und bringt mit dem Atto 2 ein Elektro-SUV auf den Markt. Der Fünftürer wird ab März zu Preisen ab rund 30.000 Euro erhältlich sein. Im Basispreis sind bereits einige Features enthalten, die bei der Konkurrenz oft extra kosten, wie zum Beispiel die Onboard-Navigation, das Keyless-System, eine Rückfahrkamera, die elektrische Sitzverstellung, 17-Zoll-Alufelgen, Metallic-Lack, Glasdach und der Abstandstempomat.

Der Atto 2 startet mit einem 130 kW/177 PS starken Frontmotor und einer 45 kWh großen Batterie. In rund acht Sekunden beschleunigt er aus dem Stand auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Nach WLTP soll der kompakte SUV 16 kWh pro 100 Kilometer verbrauchen und eine Reichweite von 312 Kilometern bieten. Die LFP-Batterie kann mit bis zu 11 kW Wechselstrom oder 65 kW Gleichstrom geladen werden. Ein Aufladen von 10 auf 80 Prozent dauert im Idealfall 37 Minuten. Das Cockpit des Atto 2 bietet ein übersichtliches Design mit einem 8,8 Zoll großen Display als Kombiinstrument und einem drehbaren 12,8-Zoll-Touchscreen in der Mitte der Armaturenbrett. Der Kofferraum verfügt über eine variable Kapazität von 400 bis 1340 Liter. Ein herausnehmbarer Zwischenboden kann auf Höhe der Ladeschwelle eingelegt werden. BYD bietet auf das Gesamtfahrzeug sechs Jahre oder 150.000 Kilometer Garantie, während die Batterie acht Jahre oder 200.000 Kilometer abdeckt. Ende 2025 soll die Version Comfort des Atto 2 auf den Markt kommen, die einen größeren Akku für 420 Kilometer Reichweite und eine schnellere Ladetechnik bietet





