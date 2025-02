Christliche Klimaaktivisten vor Gericht: Streben nach Freiheit oder Nötigung?

In Nürnberg steht eine Gruppe christlich motivierter Klimaaktivisten der 'Letzten Generation' vor Gericht. Sie berufen sich auf den zivilen Ungehorsam und die Religionsfreiheit, um die Straßenblockaden zu rechtfertigen. Der Prozess wirft Fragen nach der Abwägung von Freiheitsrechten auf beiden Seiten auf.

Im Juni 2023 bot sich ein ungewohntes Schauspiel an der Seite des Evangelischen Kirchentags in Nürnberg : Während sich die Besucher des christlichen Großevents mit den Protesten der umstrittenen Klima aktivisten der 'Letzten Generation' auseinander setzten, erklingt Taizé-Klänge. Die Aktivisten sangen das Lied 'Bleibet hier und wachet mit mir!', ein Friedenslied aus dem Jahr 1982, und es folgte ein freundlicher Austausch mit dem Kommunikationsbeauftragten der Polizei.

Am Ende des Treffens herrschte Einigkeit: Man versprach sich gegenseitig zu verstehen und tauschte sich mit einem christlichen Händedruck aus. Die Protestierenden bedankten sich bei der Polizei und blieben dabei, sitzend, auf der Straße vor dem Nürnberger Hauptbahnhof. Knapp eineinhalb Jahre später steht nun die Gruppe vor dem Nürnberger Amtsgericht. Auch die evangelische Religionslehrerin Andrea Rückert aus München ist dabei. Für sie ist der Protest untrennbar mit ihrem Glauben verbunden: 'Mein Glaube lässt mir eigentlich keine andere Wahl, als tatsächlich zu versuchen, auch mit so einem letzten Mittel Änderungen herbeizuführen.' Gerichtsprozesse wegen Straßenblockaden gegen Mitglieder der 'Letzten Generation' gab es bereits in der Vergangenheit, mit unterschiedlichen Ergebnissen: Manche Aktivisten wurden freigesprochen, andere mussten Geldstrafen zahlen, einige sogar in Haft. Dieser Prozess ist besonders, da es die erste Gruppe dezidiert christlich motivierter Klimaaktivisten vor Gericht ist. Sie berufen sich nicht nur auf den zivilen Ungehorsam, sondern auch auf die Religionsfreiheit. Laut Gerichtssprecherin Tina Haase spielen die Motive der Angeklagten im Prozess eine Rolle, genauso wie bei jedem anderen Prozess auch: Jeder Richter hört sich an, warum jemand so handelt. 'Deshalb ist auch die eigene Überzeugung, sei es aus geistlichen, religiösen oder allgemeinen gesellschaftlichen Gründen, immer von Bedeutung.' Allerdings betont die Gerichtssprecherin auch: Jedes Freiheitsrecht ist dort beschränkt, wenn es in das Recht eines anderen eingreift: 'Auf beiden Seiten bestehen ja Grundrechte. Und die muss ich miteinander abwägen.' Nötigung lautet die Anklage: Die Autofahrer, die wegen der Straßenblockade warten mussten, hatten ihre Freiheit eingeschränkt, während die Klimaaktivisten ebenfalls von ihrer Freiheit sprachen, die Freiheit aller Menschen durch die Klimakatastrophe stärker eingeschränkt werde.Sozialethiker Markus Vogt sieht die größere Freiheitseinschränkung bei den Aktivisten: 'Es ist die ernsthafte, existenzielle Sorge um die Zukunft der Schöpfung. Und ich meine, es ist anerkannt auch durch das Bundesverfassungsgericht und das Urteil von 2021, dass es um die Freiheitsrechte der jungen Generation geht und dass die gegenwärtig durch die Vernachlässigung von Klimaschutz auch verletzt werden. Und ich denke, das ist unverhältnismäßig, die Klimaaktivisten hier von der Letzten Generation so hart zu bestrafen.





BR24 / 🏆 5. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Klimaaktivisten Letzte Generation Religion Freiheitsrechte Gerichtsprozess Straßenblockade Nürnberg

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Befremden uns zutiefst“: Christliche Kirchen geißeln Pläne von CDU und CSUVor den Abstimmungen über die Migrationspolitik reden evangelische und katholische Kirche den Christdemokraten und ihrem Parteichef Merz ins Gewissen. Die Kritik fällt hart aus.

Weiterlesen »

„Befremden uns zutiefst“: Christliche Kirchen geißeln Pläne von CDU und CSUVor den Abstimmungen über die Migrationspolitik reden evangelische und katholische Kirche den Christdemokraten und ihrem Parteichef Merz ins Gewissen. Sein Vize Jens Spahn verteidigt eine strikte Begrenzung des Zuzugs.

Weiterlesen »

Trump will 'anti-christliche' Diskriminierung bekämpfenUS-Präsident Donald Trump kündigte die Gründung einer Arbeitsgruppe zur Bekämpfung angeblicher 'anti-christlicher' Diskriminierung in den Bundesbehörden und der US-Gesellschaft an. Die Taskforce soll 'anti-christliche Voreingenommenheit' im Regierungsapparat 'auslöschen' und 'anti-christliche Gewalt und Vandalismus' verfolgen.

Weiterlesen »

Deutsche Bahn und EVG streben Tarifabschluss vor Bundestagswahl anDie Deutsche Bahn und die EVG haben in der zweiten Verhandlungsrunde einen neuen Tarifvertrag vor der Bundestagswahl vereinbaren wollen. Die Bahn hat ihr Angebot verbessert, die EVG sieht aber noch Potenzial für Nachbesserungen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Mittwoch geplant.

Weiterlesen »

Brics-Länder streben nach Dollar-Alternative - Erfolg ungewissScott Bessent, der neue Finanzminister der USA unter Donald Trump, hält eine Ablöse des US-Dollars als Reservewährung für unrealistisch. Trotz Bestrebungen der Brics-Länder, die amerikanisch dominierte Finanzordnung zu untergraben, sieht Bessent keine ernsthafte Alternative in Sicht. Trump hatte zuvor mit hohen Zöllen gedroht, sollte das Brics-Bündnis den US-Dollar als Zahlungsmittel verlassen.

Weiterlesen »

Europäische Rechte streben nach Trump-inspirierten WandelFührende Vertreter der europäischen Rechten versammeln sich in Madrid, um eine Strategie für einen radikalen Politikwechsel zu entwickeln, inspiriert von Donald Trumps Erfolg in den USA.

Weiterlesen »