Circle K eröffnet größten Schnellladestandort weltweit in Schweden

Circle K hat in Schweden seinen größten Schnellladestandort eröffnet. Der Ladepark in Järna südlich von Stockholm bietet 20 HPC-Ladepunkte für Elektroautos sowie sechs weitere für E-Lkw.

Circle K hat in Schweden ihren bisher größten Schnellladestandort eröffnet. Der Ladepark in Järna südwestlich von Stockholm bietet 20 HPC-Ladepunkte für Elektroautos sowie sechs weitere für E-Lkw. Der neue, auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern entstandene Standort in Järna wird von Circle K als Flagship-Tankstelle bezeichnet. Aufgrund seiner strategischen Lage sieht die Tankstellenkette großes Potenzial für den Ladepark.

Der überdachte und mit Solarmodulen ausgestattete Bereich für Elektroautos bietet zehn Hypercharger von Alpitronic mit einer Leistung von je bis zu 400 kW. Pro Ladesäule stehen zwei CCS- und ein CHAdeMO-Anschluss zur Verfügung. Da jedoch nur zwei Anschlüsse gleichzeitig genutzt werden können, sind es 20 Schnellladepunkte. Die Ladesäulen sind nach einem „Drive-Through“-Konzept aufgestellt, die jedoch nur bedingt mit Gespannen angefahren werden können. Anders sieht es da bei den weiteren drei daneben aufgestellten Ladestationen aus, bei denen allerdings auf ein Dach verzichtet wurde. Die ebenfalls von Alpitronic gelieferten Schnelllader bieten eine maximale Leistung von jeweils bis zu 400 kW und zwei CCS-Lademöglichkeiten. Diese eignen sich auch für E-Lkw. Ob ausschließlich, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Circle K hat den neuen Schnellladestandort so konzipiert, dass er ein sicheres, effizientes und reibungsloses Ladeerlebnis in Kombination mit einem geräumigen Shop bietet. Die Wünsche der Kunden wurden berücksichtigt. Neben der „Drive-Through“-Lösung, bei der E-Autos in einer Richtung ein- und ausfahren, standen auch beleuchtete Bereiche und deutlich gekennzeichnete Fußgängerüberwege auf der Wunschliste. „Wir haben hier an so ziemlich alles gedacht“, sagt Jeremy Knights, CEO von Circle K Sverige AB. Und so verwundert es kaum, dass der Standort auch über einen großen Shop mit Speisen und Getränken verfügt. Wer sein Auto nicht verlassen möchte, kann sein Essen auch bestellen und ans Fahrzeug liefern lassen. Für alle anderen gibt es Sitzgelegenheiten draußen und drinnen. Während der Standort in Järna neben Strom auch noch konventionellen Kraftstoff anbietet, soll das bei einem anderen Standort, der ebenfalls noch im Frühjahr eröffnet werden soll, anders aussehen: Circle K Gårda soll der erste Standort der Tankstellenkette werden, an dem ausschließlich Elektrofahrzeuge aufgeladen werden können





ElectriveNet / 🏆 13. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Elektroautos Schnellladen Circle K Schweden Ladeinfrastruktur Mobilität

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

M-Sport setzt auf Fortsetzung der Ford-Erfolgsgeschichte bei der Rallye SchwedenDas Qatar M-Sport World Rally Team geht bei der zweiten Rallye-Weltmeisterschaft in Schweden mit einem Quintett Fahrer an den Start, darunter Mads Östberg, Evgeny Novikov, Thierry Neuville, Juho Neuville und Nasser Al-Attiyah. Der Fokus liegt auf der Fortsetzung der Erfolgsgeschichte der Ford-Piloten, die in den letzten drei Jahren mit Mikko Hirvonen und Jari-Matti Latvala Siege feierten.

Weiterlesen »

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

Radikalisierung der Reuß-Truppe: Der Geheimplan der »Reichsbürger«-VerschwörerMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Der wahre Held von Mittelerde: Warum Sam Gamdschie der wahre Held von 'Herr der Ringe' istSam Gamdschie aus 'Herr der Ringe' wird oft als der wahre Held des Universums dargestellt. Der Hobbit steht Frodo in all seinen Schwierigkeiten zur Seite und zeigt dabei immense Stärke und Loyalität. Tolkien selbst fand Inspiration für die Figur in seinen eigenen Erfahrungen als Offizier im Ersten Weltkrieg.

Weiterlesen »

Der neue US-Machtanspruch fordert ein Signal der Stärke aus der EUPolen, Deutschland und Frankreich müssen für die EU die Beziehungen zu Trump schnell unter Wahrung von Europas Interessen neu bestimmen, mahnt unser Autor.

Weiterlesen »