Club der roten Bänder kehrt zurück - mit neuer Besetzung

RTL lässt alte Lieblingsserien neu aufleben: 'Club der roten Bänder' und 'Der Lehrer' kommen zurück auf die Bildschirme. 'Club der roten Bänder' startet als Neuauflage mit neuen Gesichtern und Geschichten, während der Cast von 'Der Lehrer' wieder zusammenkommt, um die letzten Erlebnisse von Stefan Vollmer zu erzählen.

Von 2015 bis 2017 eroberte Club der roten Bänder die Herzen der Zuschauer. Allerdings war nach nur drei Staffeln Schluss. Jetzt dürfen die Fans der Dramedy sich aber über ein Wiedersehen freuen. Das verrät der RTL -Fiction-Chef Hauke Bartel jetzt in einem Interview mit The Spot. Dabei soll es sich aber nicht um eine Fortsetzung, sondern um eine Neuauflage handeln. Das Publikum muss sich also offenbar auf neue Gesichter und neue Geschichten gefasst machen.

Allerdings geht es wieder um die Freundschaft einer Gruppe Jugendlicher, die im Krankenhaus gegen unterschiedliche Krankheiten kämpfen, so Hauke. 'Das ist für mich ein Herzensprojekt, was man häufiger sagt, in diesem Fall aber wirklich nicht übertrieben ist', freut er sich. Laufen soll das Ganze dann wieder auf Vox, einen Starttermin gibt es aber noch nicht. 'Club der roten Bänder' ist aber nicht das einzige Format, das auf die Bildschirme zurückkehrt. Auch von der beliebten Sitcom Der Lehrer gibt es Nachschub. Die Serie brachte es in den Jahren von 2009 bis 2021 auf ganze neun Staffeln. Im Hause RTL habe man überlegt, welches Projekt 'die Zuschauerherzen am höchsten schlagen lässt' und sei bei 'Der Lehrer' stehen geblieben, meint Hauke. Hier kommt auch der alte Cast wieder zusammen: Sogar Hauptdarsteller Hendrik Duryn (57) ist wieder dabei – er hatte die Serie zur letzten Staffel verlassen. Die neuen Folgen sollen nun erzählen, was sein Charakter Stefan Vollmer zuletzt erlebte. 'Klar ist, dass er wieder mit ungewöhnlichen Ideen für seine Schülerinnen und Schüler kämpfen wird – auch wenn er damit bei einigen Leuten aneckt', verrät Hauke. Anders als 'Club der roten Bänder' mussten die Fans 2021 aufgrund des Reichweitenverlusts von 'Der Lehrer' verabschieden. Die Serie büßte wohl schon in der letzten Staffel mit Hendrik an Zuschauern ein – nach der neunten Staffel mit Simon Böer (50) als Protagonist zog RTL dann die Reißleine und setzte 'Der Lehrer' ab. Für 'Club der roten Bänder' war nach dem Ende der Serie allerdings noch lange nicht Schluss. Es folgten ein Kinofilm und ein Spin-off. Die Fortsetzung 'Tonis Welt' lief von 2021 bis 2022 und umfasst etwa 14 Folgen auf zwei Staffeln verteilt. Nach der Ausstrahlung der letzten Episoden entschied der Sender sich aber, keine weiteren zu produzieren





