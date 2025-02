Cybersicherheit: KI treibt Wachstum an

Palo Alto Networks wird am Donnerstagabend seine Ergebnisse zum zweiten Quartal bekannt geben. Analysten erwarten positive Zahlen, angetrieben von einem verbesserten Firewall-Zyklus und dem Erfolg des Cortex-Angebots. Weitere Cyber-Unternehmen profitieren von der zunehmende Bedeutung von KI in der Branche.

Palo Alto Networks (WKN: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057) am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss seine Ergebnisse zum abgelaufenen zweiten Quartal (Ende Januar) des laufenden Fiskaljahres 2024/25 bekannt geben wird. Die Vorfreude auf dieses Ereignis ist unter Anlegern zuletzt angestiegen, da einige Branchenvertreter positive Ergebnisse abliefern konnten. Analysten rechnen für das abgelaufene Quartal laut FactSet im Schnitt mit einem bereinigten Gewinn je Aktie in Höhe von 78 Cents.

Die Umsätze werden bei 2,24 Mrd. US-Dollar gesehen. In Bezug auf die Billings rechnen Marktexperten laut FactSet-Konsens mit einem Wert von 2,53 Mrd. US-Dollar. KeyBanc-Analyst Eric Heath ist positiv in Bezug auf die kommenden Zahlen eingestellt. Daher hat das Kursziel für die Aktie von Palo Alto Networks von 217,00 auf 240,00 US-Dollar erhöht und das „Overweight“-Rating bestätigt. Gespräche mit Branchenvertretern seien positiv gewesen und besser als in den vergangenen Quartalen. Es wird einiges an Überraschungspotenzial gesehen, auch weil die Ergebnisse von Check Point und Fortinet einen verbesserten „Firewall-Zyklus“ signalisieren würden. Rosenblatt-Analystin Catherine Trebnick erhöht ebenfalls das Kursziel für Palo Alto Networks, in diesem Fall von 212,50 auf 235,00 US-Dollar. Die Aktie wird zudem weiter mit „Buy“ eingestuft. Sie sagt, dass ihre Gespräche mit Industriekontakten auf ein starkes Quartal hindeuten würden, angetrieben von einem „Firewall-Refresh-Zyklus“, anhaltendem Erfolg mit Cortex und einer soliden Prisma Cloud Kundenbindung. Palo Alto Networks ist nicht das einzige Cybersecurity-Unternehmen, das zuletzt von Analysten gelobt wurde. Ein Grund für den zunehmenden Optimismus ist das Thema KI. So hat JMP Securities-Analyst Trevor Walsh das Kursziel für den Cybersecurity- und Domain-Spezialisten Cloudflare von 135,00 auf 180,00 US-Dollar. Das Rating lautet weiterhin „Outperform“. Cloudflare habe solide Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 gemeldet. Der Analyst bezeichnet die Aktie als eine „KI-Story“, die innerhalb seiner Cyber-Coverage „einzigartig“ sei. Angesichts des steilen Kursanstiegs der Aktie in den vergangenen Monaten könnten Anleger jedoch angesichts der hohen Bewertung Bauchschmerzen bekommen. Wenn es um neue Anwendungen sowie den Umgang mit sensiblen Daten geht, wird das Thema Künstliche Intelligenz auch für Cybersecurity-Unternehmen immer wichtiger. Für die Branchenvertreter ergeben sich ganz neue Wachstumsmöglichkeiten. Neben Palo Alto Networks rechnen sich viele andere Branchenvertreter einiges an Wachstumspotenzial im Internetsicherheitsbereich aus. Aus diesem Grund dürfte ein Blick auf das Indexzertifikat auf den Cybersecurity Index (WKN: DA0AB8 / ISIN: DE000DA0AB89) interessant und lohnenswert sein





Palo Alto Networks Cybersecurity KI Wachstumspotenzial

