DAX klettert auf Jahreshoch

Der DAX zeigte sich am Donnerstag mit einem kräftigen Anstieg von 1,51 Prozent auf 22.482,54 Punkte am höchsten Stand des Jahres. Die Top-Aktien im DAX waren Siemens, Volkswagen, BASF, Mercedes-Benz Group und Continental. Die SAP SE-Aktie weist die größte Marktkapitalisierung im DAX auf.

Gegen 15:41 Uhr erreichte der DAX im XETRA-Handel einen Anstieg von 1,51 Prozent auf 22.482,54 Punkte. Der Börsen wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,043 Billionen Euro. Der DAX startete den Donnerstagshandel bereits 1,19 Prozent höher bei 22.410,58 Punkten, nachdem er am Vortag bei 22.148,03 Punkten geschlossen hatte. Das Tagestief des Börsen barometers lag bei 22.306,33 Einheiten, während der Index heute seinen höchsten Stand bei 22.566,15 Punkten markierte.

Seit Beginn der Woche hat der DAX bereits 2,98 Prozent zugelegt. Bereits einen Monat zuvor, am 13. Januar 2025, erreichte der DAX einen Wert von 20.132,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 13. November 2024, lag der DAX bei 19.003,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 13. Februar 2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 16.880,83 Punkten gehandelt. Seit Jahresbeginn 2025 ist der Index bereits um 12,27 Prozent gestiegen. Bei 22.566,15 Punkten erreichte der DAX bisher sein Jahreshoch, während das Jahrestief bei 19.833,82 Punkten registriert wurde.Unter den Top-Aktien des DAX befinden sich aktuell Siemens (+ 5,97 Prozent auf 224,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 5,25 Prozent auf 98,66 EUR), BASF (+ 4,87 Prozent auf 50,64 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,47 Prozent auf 60,59 EUR) und Continental (+ 4,10 Prozent auf 68,56 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Deutsche Telekom (-2,11 Prozent auf 33,40 EUR), Deutsche Bank (-0,60 Prozent auf 19,11 EUR), Beiersdorf (-0,55 Prozent auf 126,20 EUR), RWE (-0,49 Prozent auf 28,31 EUR) und QIAGEN (-0,27 Prozent auf 38,37 EUR). Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das größte Handelsvolumen im DAX auf, mit zuletzt 7.487.703 Aktien über XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 320,964 Milliarden Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf. Laut FactSet-Schätzung präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX mit einem erwarteten KGV von 2,65. Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigt laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,98 Prozent im Vergleich zu den anderen Aktien im Index die besten Ergebnisse für 2025.





