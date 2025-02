Der Reichste Schauspieler Der Welt: Tyler Perry

Tyler Perry ist der reichste Schauspieler der Welt mit einem Vermögen von 1,4 Milliarden Dollar. Der Schauspieler ist bekannt für seine Rolle als Madea, eine betagte Lady, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Perry ist ein äußerst cleverer Geschäftsmann und hat in verschiedene Unternehmen investiert. Er hat auch sein eigenes Studio gegründet, das ihm ermöglicht, nahezu jedes Projekt umzusetzen, das ihm in den Sinn kommt.

Der reichste Schauspieler der Welt besitzt 1,4 Milliarden Dollar auf seinem Konto – und es ist weder Tom Cruise noch Dwayne Johnson! Dieser Schauspieler schaut jährlich mehrere hundert Film e und lässt niemals einen aus. Er liebt das Kino in seiner Gesamtheit: von Action bis Musical, von Horror bis Komödie, vom alten Hollywood bis zum jüngsten „Mission: Impossible“-Blockbuster. Wenn es um die reichsten Schauspieler geht, kommen einem direkt Namen wie Robert Downey Jr.

, Tom Cruise oder Dwayne Johnson in den Sinn. Den Hollywood-Star mit dem tatsächlich größten Vermögen habt ihr vielleicht aber gar nicht auf dem Schirm! Wurden beispielsweise 100 Millionen US-Dollar angeboten, um als Dr. Doom im nächsten „Avengers“-Film ins MCU zurückzukehren – nachdem er für „Mit einem geschätzten Vermögen von 1,4 Milliarden US-Dollar (laut Zahlen von Bloomberg und Forbes) ist Perry der derzeit reichste Schauspieler der Welt – und das, obwohl er in Sachen Bekanntheitsgrad sicher nicht mit Cruise oder Johnson mithalten kann. Wie ist das möglich? Perry ist in den USA deutlich populärer als in Deutschland. 2005 rief er seine Kunstfigur Madea ins Leben. Seitdem verkörperte er die betagte Lady, die kein Blatt vor den Mund nimmt, in mehreren TV-Shows sowie bis dato 11 Theaterstücken und 12 Filmen, darunter „Doch das allein ist natürlich nicht der Grund, warum Perry zu so viel Geld kam. Der umtriebige 55-Jährige wirkte in Nebenrollen auch an Filmen wie „“ mit, vor allem aber rief er im Jahr 2015 sein eigenes Studio ins Leben. Das ermöglicht ihm, nahezu jedes Projekt umzusetzen, das ihm in den Sinn kommt – zudem wurde sein Studio auch für große Produktionen wie „ Zu guter Letzt ist Perry ein äußerst cleverer Geschäftsmann: So investierte er seine Millionen in verschiedene Unternehmen und hatte dabei offensichtlich den richtigen Riecher. Zu seinen Auftraggebern gehört u.a. der Streamingdienst Netflix, für den er etwa den Justizthriller „“ zu sehen war, hat übrigens sagenhafte 3 (!) Milliarden Dollar auf dem Konto – obwohl ihr garantiert noch nie von ihr gehört habt. Was dahintersteckt, erfahrt ihr im folgenden Artikel: 3 Milliarden Dollar auf dem Konto: Das ist der reichste Schauspiel-Star der Welt – von dem ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt! Dies ist eine aktualisierte Wiederveröffentlichung eines bereits auf FILMSTARTS erschienenen Artikels. Ein ähnlicher Artikel ist zuvor bereits auf unserer französischen Partnerseite JeuxVideo erschienen. 'Fast & Furious'-Star Dwayne Johnson hat drei Weltrekorde aufgestellt – einer davon ist ziemlich bizarr! Der teuerste Film in der Geschichte des Kinos: Er verschlang 533 Millionen Dollar und verhalf einer ikonischen Sci-Fi-Saga zu neuem Leben'Wir haben versucht, die Rechte zu kaufen und ihn zu verbrennen': Sylvester Stallone hasste diesen Film, aber heute gilt er als einer seiner allerbestenDieses Fantasy-Epos mit Mega-Star in der Hauptrolle wurde für 13 (!) Oscars nominiert – doch spricht heute überhaupt noch jemand über den Film





Filmstarts / 🏆 7. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Tyler Perry Schauspieler Vermögen Madea Hollywood Studio

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Das Selbstverständlichste auf der Welt“: Nachwuchs für Schauspieler Moritz BleibtreuBaby-Glück für Moritz Bleibtreu: Der Schauspiel-Star und seine Frau Saskia sind Eltern eines Sohnes geworden. Kinder zu bekommen, sei für ihn persönlich

Weiterlesen »

'Er kann einfach alles': John Wayne hielt diese Hollywood-Ikone für den besten Schauspieler der WeltSein erster Kinofilm war Disneys „Aladdin“. Schon in der Grundschule las er Kino-Sachbücher und baute sich parallel dazu eine Film-Sammlung auf. Klar, dass er irgendwann hier landen musste.

Weiterlesen »

Samuel Benito: Berliner Schauspieler entdeckt die Welt der FilmfestspieleSamuel Benito, ein aufstrebender Schauspieler aus Berlin, erlebt die Berlinale als besondere Herausforderung und Chance. Die Nominierung für den „New Faces Award“ ist für ihn ein wichtiger Schritt in seiner Karriere. Benito nutzt die Gelegenheit, um neue Kontakte zu knüpfen und seine Stadt aus einer neuen Perspektive kennenzulernen.

Weiterlesen »

Chinas KI-Sensation DeepSeek: Der Aufsteiger, der die Welt der KI auf den Kopf stelltDeepSeek, ein junges KI-Startup aus China, hat mit seinem Open-Source-Modell die Welt der KI im Sturm erobert. Durch seine hohe Effizienz und vergleichbare Leistungsfähigkeit zu teureren Modellen wie OpenAI oder Google stellt es die etablierte KI-Landschaft infrage. Die App DeepSeek, die auf diesem Modell basiert, sorgt für Furore und stellt die Relevanz von Chip-Herstellern wie Nvidia in Frage.

Weiterlesen »

Trumps Amtseinführung: Prominente und Persönlichkeiten aus der Welt des Sports, der Unterhaltung und der PolitikDonald Trumps Amtseinführung zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten war ein bedeutendes gesellschaftliches Ereignis, das Prominente aus den Bereichen Sport, Unterhaltung und Politik anlockte.

Weiterlesen »

MMORPG-News in zwei MinutenZusammenfassung der wichtigsten Nachrichten aus der Welt der MMORPGs.

Weiterlesen »