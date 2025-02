Die Arbeitsmoral der Gen Z - Ein Blick hinter die Fassaden

Ein neuer Vorwurf gegen die Gen Z erschüttert die Medienlandschaft. Eine britische Managerin wirft ihren jungen Kollegen vor, zu früh Feierabend zu machen und Aufgaben nicht nach Belieben zu erledigen. Dieser Vorwurf spiegelt die wiederkehrende Kritik an der jungen Generation wider, die oft als faul und unmotiviert dargestellt wird. Doch ist die Realität so einfach?

Mit ermüdender Regelmäßigkeit schießen vorwiegend Führungskräfte gegen die Gen Z . Sie sei zu faul, zu fordernd, zu schnippisch. Jetzt ist der viel beschworene jugendliche Sittenverfall ein alter Hut, einer, der säuerlich müffelt. Beschreiben lässt sich das wahrscheinlich als Stimmungsmache aus Sorge vor einer aufbegehrenden Arbeiterschaft. Und so reihen Arbeitgeberverbände, Ökonom:innen und Manager:innen Vorwürfe aneinander, um ein möglichst schlechtes Bild der jungen Generation zu zeigen.

Jetzt tritt ein weiterer zutage. Eine Gen-X-Managerin wirft in einem Beitrag in 'The I Paper' ihren jungen Kolleg:innen vor, dass sie ihre Sachen um 18 Uhr packen und 'pünktlich das Büro verlassen'. Die Arbeitsweise hätte zufolge, dass Aufgaben unerledigt liegen bleiben. Die müssten dann andere Kolleg:innen erledigen. Sie selbst verweist auf ihr früheres Berufsleben, in dem Überstunden und Wochenendarbeit üblich waren. 'Man wurde komisch angeschaut, wenn man pünktlich ging, und die Chefs hätten sich wahrscheinlich wegen mangelnden Engagements zurückgezogen.' Ihr gesamte Entrüstung legt sie in eine Frage, die sie, vermutlich gen Himmel schleudert: 'Wo bleibt die Arbeitsmoral?' Ja, wo eigentlich? Es geht nicht hervor, aus welchem Land die Managerin kommt. Da 'The I Paper' eine britische Zeitung ist, gehen wir einfach vom Heimatsitz aus. In Großbritannien gibt es ein Problem mit Überstunden: (fast) keine Regularien, nicht für eine angemessene Menge, auch nicht für die Bezahlung. Dafür gibt es eine festgelegte Wochenarbeitszeit von 48 Stunden. Mehr ist drin, aber auf freiwilliger Basis. Wenn die vertraglich festgelegte Zeit nicht reicht, um alles zu erledigen, könnte das entweder an der Arbeitskraft oder am Management liegen. Die Managerin musste für ihr Pensum selbst Überstunden machen, weshalb sich zumindest spekulieren lässt, dass es ein organisatorisches Problem gibt. Auch in Deutschland sind übrigens die Faulheitsvorwürfe gegen die Gen Z virulent. Tagesspiegel-Journalistin Heike Jahberg schimpfte etwa kürzlich über die Ergebnisse einer Umfrage, aus der hervorging, dass nicht einmal jede:r zweite aus der Gen Z Vollgas beim Job gibt. Auch sie betonte ihren Einsatz, ihren Mut zu Überstunden, ihre Leidenschaft für den Beruf. Dass hierzulande im Jahr 2023 mehr als die Hälfte der Überstunden unbezahlt blieb, wie ebenfalls im 'Tagesspiegel' zu lesen war, dürfte durch ihr Recherchenetz geglitten sein. Wirklich anheizen dürfte das die Lust auf Arbeit aber nicht.





watson_de / 🏆 105. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Gen Z Arbeitsmoral Faulheit Generationenkonflikt Arbeitsbedingungen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'Die Münchner Psychologin' spricht über die Gen Z und die Vier-Tage-WocheSie weiß, wovon sie spricht.

Weiterlesen »

Die Ermittlung: Ein Film über die Vergangenheit und die ZukunftRP Kahls filmische Umsetzung von Peter Weiss' Theaterstück „Die Ermittlung“ ist mehr als ein historisches Drama. Der Film beleuchtet den ersten Auschwitz-Prozess und die Hintergründe des Holocausts, aber gleichzeitig stellt er auch Fragen zur Gegenwart und Zukunft der Gesellschaft.

Weiterlesen »

Wie die Liebe geht: Ein Dokumentarfilm über die Fragilität und die Schönheit der BeziehungDer Dokumentarfilm 'Wie die Liebe geht' begleitet vier Paare über sieben Jahre hinweg und zeigt die Höhen und Tiefen der Liebe in all ihren Facetten. Die Regisseurinnen Antje Kruska und Judith Keil haben es geschafft, sich den Protagonisten sehr nah zu kommen und intime Momente ihrer Beziehungen festzuhalten. Der Film beleuchtet die Fragilität und die Vergänglichkeit der Liebe, aber auch ihre kostbare Seite und die Stärke, die sie bietet, um Herausforderungen zu meistern.

Weiterlesen »

Elon Musk räumt Falschbehauptung der Trump-Administration einTech-Milliardär Elon Musk räumte während seines ersten öffentlichen Auftritts seit Monaten eine absurde Lüge der Trump-Administration ein, die besagte, die USA hätten 50 Millionen Kondome an die Hamas im Gazastreifen gespendet. Die Falschbehauptung diente als Beispiel für die radikalen Ausgabenkürzungen, die unter Musks Führung stattfinden. Elon Musk räumte während seines ersten öffentlichen Auftritts seit Monaten eine absurde Lüge der Trump-Administration ein, die besagte, die USA hätten 50 Millionen Kondome an die Hamas im Gazastreifen gespendet. Die Falschbehauptung diente als Beispiel für die radikalen Ausgabenkürzungen, die unter Musks Führung stattfinden.

Weiterlesen »

Die Wähler sind die Letzten, die über die Zukunft der Politik entscheidenDer Autor kritisiert die Politik der AfD und deren Unterstützung für rechtswidrige Vorschläge. Er argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie in Gefahr bringt und die gemeinsame Zukunft der Europäischen Union gefährdet. Der Autor plädiert für einen entschlossenen Eingriff in die Asyl- und Einwanderungspolitik, um die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten.

Weiterlesen »

Tomaten gegen Bluthochdruck: Ein Tag, ein Obst, ein SchutzEine spanische Studie zeigt, dass ein hoher Verzehr von Tomaten das Risiko für Bluthochdruck senken kann. Teilnehmer, die täglich mehr als 110g Tomaten aßen, hatten ein um 36% reduziertes Risiko für Hypertonie.

Weiterlesen »