Die Jüdin in der Statistik

Eine persönliche Geschichte über die Erfahrungen einer jüdischen Schülerin an katholischen Schulen in Deutschland.

Ich habe bereits an anderer Stelle geschrieben, dass ich meinen Schulabschluss an einer katholischen Schule in Berlin gemacht habe. Bis heute bin ich sehr amüsiert darüber, dass ausgerechnet ich, eine Jüdin, an einer katholischen Schule gelandet bin. Aber das ist nicht die einzige Anekdote einer Jüdin an einer katholischen Schule. Zu Beginn jedes Schuljahres gibt es eine Erhebung: Wer in der Klasse katholisch, wer evangelisch, wer freikirchlich und wer konfessionslos ist.

Dabei tritt immer wieder ein Déjà-vu auf. Auf meiner ersten Grundschule in Baden-Württemberg war ich einmal in einer ähnlichen Situation. Damals wurde abgefragt, wer katholisch und wer evangelisch ist (für den Religionsunterricht) und als das Ergebnis nach zweimaliger Abfrage immer noch nicht mit der Anzahl der Schüler übereinstimmte, sollten alle aufstehen. Erst sollten sich die evangelischen Kinder hinsetzen, dann die katholischen Kinder und am Ende stand da nur noch ich. Auf die Frage meiner Lehrerin, warum ich noch stünde, antwortete ich: „Wir sind Juden“. Worauf ein Mitschüler laut krakeelte: „Hääää, die sind doch tot!“In Berlin, meiner Oberschule, reagierte mein Lehrer auf meine Antwort „jüdisch“ auf die Frage nach der Konfession mit dem Kommentar: „Das ist ja ärgerlich. Dann schreibe ich das erstmal handschriftlich auf“. Im nächsten Jahr die gleiche Erhebung mit aktualisiertem Fragebogen. Nun stehen auf dem Zettel meiner neuen Lehrerin folgende Auswahlmöglichkeiten: katholisch, evangelisch, freikirchlich, konfessionslos, jüdisch und sonstiges. Da ich in der Zwischenzeit nicht zu der anerkannten Religion „Sonstiges“ konvertiert bin, antworte ich also wieder „jüdisch“. Meine Lehrerin ist BEGEISTERT! Es hätte letztes Jahr bereits eine Jüdin in der Statistik gegeben! Meine trockene Antwort: „Das war auch ich …





