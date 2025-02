Die Kunst des Krapfen-Backens: Ein traditionelles Rezept für Karneval und Fasching

Dieses Rezept führt Sie schrittweise durch den Prozess des Backens von Krapfen, von der Zubereitung des Teigs bis zum Befüllen. Es gibt wertvolle Tipps von Experten zur Verwendung der Zutaten und zum Backen.

Frisch gebackene Krapfen , auch Berliner genannt, sind ein traditionelles Highlight für Karneval und Fasching . Krapfen sind ein Muss für jede Feier, denn sie sind einfach Tradition. Dieses Rezept zeigt Ihnen, wie Sie sie ganz einfach selbst nachbacken können. Marina Homeier, Bäuerin aus Alteglofsheim in der Oberpfalz, betont: „Die Qualität des Krapfen teiges hängt von den Eiern ab. Eigelb macht den Teig geschmeidig und sorgt für eine schöne Farbe.

“ Homeier verwendet Eier mit kräftigem Dotter und verzichtet auf Eiweiß, da es den Teig strohig und trocken machen kann.Aus 500 g Mehl, 2 TL Backpulver, 1/2 Würfel Hefe, 290 ml warmer Milch, 4 Eigelb, 2-3 Prisen Salz, 1 Schuss Rum, 75 g Zucker und 65 g Sonnenblumenöl wird der Teig hergestellt und für 2 Stunden an einem warmen Ort gehen gelassen. Der Teig wird 2 bis 3 cm dick ausgerollt und mit einem Glas (Durchmesser 8 cm) zu Krapfen ausgeschnitten. Die Krapfen gehen nochmals 30 Minuten. Bei Deformierungen werden sie erneut ausgeformt. Die Krapfen werden in schwimmendes Fett aus 1,5 kg Butterschmalz und 1/2 Liter Sonnenblumenöl beidseitig 4 Minuten ausgebacken. Die erste Seite wird bei geschlossenem Topf gebacken, die zweite Seite bei geöffnetem Topf oder Tiegel. Nach dem Ausbacken werden die Krapfen auf Küchenkrepp leicht abgekühlt und mit Aprikosenmarmelade oder Hagebuttenmark gefüllt. Ein Spritzbeutel eignet sich besonders gut zum Befüllen.





Krapfen Berliner Karneval Fasching Backen Rezept Teig Füllung Tradition

