Die vier Phasen der Wechseljahre: Was Sie erwartet

Dieser Artikel erklärt die vier Phasen der Wechseljahre – Prämenopause, Perimenopause, Postmenopause und Menopause – und hilft Ihnen zu verstehen, was Sie erwarten können.

Die Wechseljahre sind ein natürlicher Bestandteil des Lebens einer Frau, aber sie können mit verschiedenen körperlichen und emotionalen Veränderungen einhergehen. Dieser Artikel erklärt die vier Phasen der Wechseljahre – Prämenopause , Perimenopause , Postmenopause und Menopause – und hilft Ihnen zu verstehen, was Sie erwarten können. Die Prämenopause beginnt oft in den 40er Jahren mit einem allmählichen Rückgang der Östrogenproduktion durch die Eierstöcke.

Dies kann zu unregelmäßigen Menstruationszyklen und ersten Symptomen wie Hitzewallungen, Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen führen. Die Perimenopause, oft als Übergangsphase bezeichnet, folgt der Prämenopause. In dieser Zeit nimmt die Hormonproduktion weiter ab, die Menstruationszyklen werden unregelmäßiger und die meisten Frauen erleben die stärksten Wechseljahrssymptome, wie Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen und Libidomänderungen. Die Perimenopause kann mehrere Jahre dauern und dauert im Durchschnitt von 47 Jahren. Die Postmenopause beginnt ein Jahr nach der letzten Menstruation. Der Hormonspiegel stabilisiert sich in dieser Phase, und die meisten Symptome der Wechseljahre klingen allmählich ab. Frauen können jedoch weiterhin mit Auswirkungen wie Osteoporose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen konfrontiert sein. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind wichtig. Die Menopause ist die letzte Phase der Wechseljahre und tritt ein, wenn eine Frau ein Jahr lang keine Menstruation mehr hatte. Die Eierstöcke haben ihre Funktion eingestellt und die Hormonproduktion ist stark reduziert. Einige Frauen können weiterhin mit Hitzewallungen, Schlafstörungen und anderen Beschwerden zu kämpfen haben. Es ist wichtig zu beachten, dass die Menopause ein natürlicher Teil des Lebens einer Frau ist und keine Krankheit darstellt. Die Dauer der Wechseljahre variiert von Frau zu Frau und kann durch genetische Faktoren, Gesundheitszustand und Lebensstil beeinflusst werden. Im Durchschnitt erreichen Frauen die Menopause im Alter von 51 Jahren. Eine gesunde Lebensweise, ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und Stressreduktion können helfen, die Symptome der Wechseljahre zu lindern.





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Wechseljahre Prämenopause Perimenopause Postmenopause Menopause Hormone Symptome Gesundheit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Naomi Watts: Sie klärt auf über die WechseljahreSie war eine der ersten, die öffentlich über die Wechseljahre sprach. Nun hat die Schauspielerin ein Buch geschrieben, das aufklären und unterhalten soll.

Weiterlesen »

Ärztin nennt Hausmittel, die Ihnen helfen, die Wechseljahre gut zu überstehenDie Wechseljahre bringen einige Herausforderungen mit sich, die belasten können. Von Hitzewallungen, Schweißausbrüchen, Stimmungsschwankungen über Gelenkschmerzen bis zu trockener Haut – oben wie untenrum – ist alles geboten. Doch auch hier ist gegen jedes Problem ein Kraut gewachsen.

Weiterlesen »

Sie stieg aus Harry Potter aus: Die Schauspielerin, die sich über die Bezahlung beschwerteDer Artikel erzählt die Geschichte von der Schauspielerin Miriam Margolyes, die nach dem ersten Harry Potter Film aus der Reihe ausstieg, weil sie sich nicht angemessen bezahlt fühlte.

Weiterlesen »

TageshoroskopSehen Sie, was die Sterne für Sie bereithalten und lesen Sie Ihr persönliches Tageshoroskop.

Weiterlesen »

Bundespolizei lässt Kinderpornografie bewusst im NetzEine Recherche aufgedeckt, dass die deutsche Polizei bewusst Bilder und Videos von Kindesmissbrauch im Internet lässt. Obwohl die Löschung von Inhalten nach Meldung eigentlich schnell erfolgt, werden kriminelle Inhalte nicht systematisch gemeldet und gelöscht. Anstatt die Bilder zu löschen, werden sie nach internen Kriterien für Ermittlungszwecke aufbewahrt. Das zeigt sich auch in der Analyse von Darknet-Foren, die von der Polizei nicht konsequent auf kriminelle Inhalte hin untersucht werden. Die Analyse der Journalist:innen hat gezeigt, dass die Darknet-Foren auf Server im offenen Netz angewiesen sind, die dann von den Behörden gemeldet werden können. Die Behörden argumentieren intern, dass sie nach Legalitätsprinzip die illegalen Inhalte nicht löschen dürfen, weil hinter jedem Bild eine Straftat steckt, gegen die sie ermitteln müssen. Außerdem hat man nicht die personellen Ressourcen. Nancy Faeser, Bundesinnenministerin, behauptet jedoch öffentlich, dass die Lage besser geworden ist und sie die Löschung von Inhalten als eine der wichtigsten Arten der Kriminalitätsbekämpfung sieht.

Weiterlesen »

Die Wähler sind die Letzten, die über die Zukunft der Politik entscheidenDer Autor kritisiert die Politik der AfD und deren Unterstützung für rechtswidrige Vorschläge. Er argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie in Gefahr bringt und die gemeinsame Zukunft der Europäischen Union gefährdet. Der Autor plädiert für einen entschlossenen Eingriff in die Asyl- und Einwanderungspolitik, um die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten.

Weiterlesen »