Die Zinslast der USA steigt rasant

Die jährlichen Zinszahlungen der USA für ihre Schulden haben zwischen 1990 und 2015 bei etwa 200 bis 400 Milliarden USD gelegen. Im Jahr 2024 erreichten sie jedoch bereits 1,2 Billionen USD und könnten laut Bank of America bis Ende 2025 auf 1,5 Billionen USD steigen. Die steigenden Zinszahlungen übersteigen das Verteidigungsbudget der USA, das im Jahr 2024 etwa 910 Milliarden USD betrug. Der DAX zeigte sich nach starken Zuwächsen im Januar und Februar zunächst optimistisch, jedoch wurden die positiven Tendenzen durch die Arbeitsmarktdaten aus den USA etwas gebremst.

Von 1990 bis etwa 2015 bewegten sich die jährlichen Zinszahlungen der USA für ihre Schulden in einem Bereich zwischen ca. 200 und 400 Milliarden USD. Im Jahr 2024 erreichten die Zinszahlungen etwa 1,2 Billionen USD. Sollte die US-Notenbank den Leitzins in diesem Jahr unverändert belassen, ergäben sich voraussichtlich Zinszahlungen Ende 2025 in der Größenordnung von sage und schreibe 1,5 Billionen USD, so das Research der Bank of America.

Im Fiskaljahr 2024 belief sich das Verteidigungsbudget der USA auf etwa 910 Milliarden US-Dollar. Jährlich geben die USA mittlerweile mehr für Zinszahlungen aus als für ihr Militär. Nach starken 9 Prozent Plus im Januar startete der DAX auch verheißungsvoll in den Februar. Tägliche Allzeithochs brachten den Index bis zum Freitag auf über 21.940 Punkte und damit sehr nah an die runde Marke von 22.000 Punkten heran. Doch die Arbeitsmarktdaten in den USA brachten zunächst eine Ernüchterung hervor. So stehen wir zum neuen Wochenstart zwar weiter über 21.800 Zählern, haben jedoch erste Konsolidierungstendenzen im Blick.Liebe Rendezvous mit Harry-Teilnehmer, jeden Montag um 19 Uhr erwartet Sie BNP Paribas Zertifikate und Trader Harald Weygand in der Sendung Rendezvous mit Harry auf YouTube. Um keine Sendung zu verpassen hilft ein Abonnement des Kanals von BNP Paribas Zertifikate. Viel Erfolg wünschen Harald Weygand, Volker Meinel und Kemal Bagci





/ 🏆 87. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Zinszahlungen USA Schulden Verteidigungsbudget DAX Arbeitsmarkt

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

3 Tradingideen für heute -EUR/USD -GBP/USD -USD/CAD - JFD Devisenradar mit Marcus KlebeDer tägliche Blick auf den Devisenmarkt. Heute mit folgendem Thema: 3 Tradingideen für heute -EUR/USD -GBP/USD -USD/CAD - JFD Devisenradar mit Marcus Klebe - 06.02.25

Weiterlesen »

Die Lage im Überblick: Netanjahu reist in die USA - Hält die Waffenruhe in Gaza?Jerusalem/Washington - Die Verhandlungen über die nächste Phase der Waffenruhe im Gazastreifen sollen nach Darstellung Israels morgen in Washington

Weiterlesen »

Die Zukunft der Rente und weitere NachrichtenDer Artikel behandelt verschiedene Themen wie die Zukunft der Rente in Deutschland, die steigenden Polizeikosten für Fußballvereine, die politische Unterstützung für Donald Trump durch die Village People, die Hoffnung auf ein Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas, die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, die Sicherheitsbedenken in der Ostsee, die Ermittlungen gegen die AfD Karlsruhe wegen Volksverhetzung, die mögliche Übernahme von TikTok durch Elon Musk, die Entdeckung einer neuen Riesenasselart, die Teilnahme an der Bundestagswahl und die neue Einschätzung zum Fall Trump durch den Sonderermittler.

Weiterlesen »

Die Wähler sind die Letzten, die über die Zukunft der Politik entscheidenDer Autor kritisiert die Politik der AfD und deren Unterstützung für rechtswidrige Vorschläge. Er argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie in Gefahr bringt und die gemeinsame Zukunft der Europäischen Union gefährdet. Der Autor plädiert für einen entschlossenen Eingriff in die Asyl- und Einwanderungspolitik, um die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten.

Weiterlesen »

Wie weit führt die Rally-Serie über die 1.000-USD-Marke?Mit dem Kurssprung nach den Quartalszahlen erreichte die Aktie von Netflix nicht nur neue Allzeithochs, sondern auch eine langfristige Zielzone. Rund 500 % vom Zwischentief des Jahres 2022 entfernt, arbeiten die Käufer gerade am nächsten wichtigen Ausbruch.

Weiterlesen »

München und Regierung von Oberbayern streiten sich über Millionenbeträge für GeflüchteteDie Stadt München und die Regierung von Oberbayern sind in einem Streit über Millionenbeträge, die die Stadt für die Unterbringung von Geflüchteten ausgegeben hat. Die ROB erstattet die Gelder zwar rückwirkend, doch auf viele Ausgaben bleiben die Münchner im Stich. Der größte Streitpunkt sind die Baukosten für Unterkünfte, für die die ROB pauschale Vorauszahlungen leistet, die oft von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Weiterlesen »