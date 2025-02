Dortmund verbietet den Verkauf von Lachgas an Minderjährige

Dortmund wird als erste Stadt in Nordrhein-Westfalen den Verkauf von Lachgas an Minderjährige verbieten. Der Konsum des Partydrogen ist bei Jugendlichen beliebt, doch Ärzte warnen vor schweren gesundheitlichen Risiken wie Hirnschäden oder Lähmungen. Andere Städte in NRW wollen nachziehen.

Dortmund wird als erste Stadt in Nordrhein-Westfalen den Verkauf von Lachgas an Minderjährige verbieten. Lachgas ist bei Jugendlichen eine beliebte Partydroge und ähnelt den Auswirkungen von Alkohol. Ein anderer ergänzt: Lachgas wird in der Regel aus Flaschen in Luftballons gefüllt und aus den Ballons eingeatmet. Ärzte warnen jedoch vor dem Konsum, da es zu Hirnschäden oder Lähmungen führen kann. Prof. Dr.

Volker Limmroth, Arzt in einer neurologischen Klinik in Köln, hat häufig mit Konsumenten zu tun und beschreibt es als eine Gleichgültigkeitshaltung. Auch zu Erfrierungen an Lippen oder in der Lunge kann das minus 55 Grad kalte Gas führen. Jugendliche kommen problemlos an Lachgas, das beispielsweise auch Zahnärzte für die Betäubung benutzen. Es wird in bunten Flaschen im Internet oder auch an Kiosken verkauft. Hersteller bewerben es als Stoff, der locker und entspannt macht. Kiosk-Besitzerin Esra Kabadei verkauft in ihrem Büdchen ebenfalls Flaschen, die zwischen 30 und 65 Euro kosten. Eigentlich wollte die Bundesregierung den Konsum in ganz Deutschland verbieten. Es gab bereits einen Gesetzentwurf, der aber nicht mehr beschlossen werden konnte, weil zwischenzeitlich die Ampel-Regierung geplatzt war. Dortmunds Ordnungsdezernent Norbert Dahmen weiß, dass sich Jugendliche zur Not im Internet oder außerhalb der Stadt eine Kartusche kaufen, trotzdem ist ihm das Verbot wichtig. Dass die heute im Stadtrat beschlossen wird, gilt als sicher. Andere Städte in NRW wollen nachziehen. In Köln, Bielefeld und Bochum werden ebenfalls Verkaufsverbote an Minderjährige diskutiert





WDRaktuell / 🏆 25. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Lachgasverbot Minderjährige NRW Gesundheit Risiken

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schleswig-Holstein verbietet den Verkauf von Lachgas an MinderjährigeDas Gesundheitsministerium in Schleswig-Holstein plant ein Verbot des Verkaufs von Lachgas an Minderjährige auf Landesebene. Hintergrund ist, dass die Bundesregierung trotz Ankündigung bisher keine Regelung getroffen hat. Das Verbot soll im Frühjahr erlassen werden, sofern es nicht doch zu einer bundesweiten Regelung kommt. Ein bundesweites Verbot sei sinnvoll, aber man wolle nicht warten, bis eine neue Bundesregierung das Thema wieder aufgreife.

Weiterlesen »

Landesverordnung auf den Weg gebracht : Auch Schleswig-Holstein verbietet Verkauf von Lachgas an MinderjährigeSchleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Ministerin Kerstin von der Decken (CDU) wirft der Bundesregierung Versäumnisse beim Thema Lachgas vor. Sie hätte eine bundesweite Regelung favorisiert.

Weiterlesen »

Kommunen in NRW prüfen Lachgas-Verbot für MinderjährigeNach dem Scheitern einer bundeseinheitlichen Regelung zum Verkauf von Lachgas wollen einige Städte in Nordrhein-Westfalen eigene Verbotsmaßnahmen prüfen. Da eine zeitnahe bundesrechtliche Regelung unwahrscheinlich ist, erwägen Kommunen wie Köln, Dortmund und Bochum ein Verbot des Verkaufs an Minderjährige. Andere Städte wie Essen warten auf eine Entscheidung des Bundes, während Wuppertal bereits im April 2024 an Verkaufsstellen appelliert hatte, Lachgas nicht an Jugendliche zu verkaufen.

Weiterlesen »

SPD fordert Verbot von Lachgas-Verkauf an JugendlicheDie SPD in Schleswig-Holstein fordert ein Verbot des Verkaufs von Lachgas an Kinder und Jugendliche, um den Missbrauch dieser Partydroge einzudämmen. Die Gesundheitspolitikerin Birte Pauls sieht Hamburger Vorbild und verweist auf die gesundheitlichen Risiken des Lachgas-Inhalierens.

Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: SPD für Verbot von Lachgas-Verkauf an JugendlicheExperten warnen vor den Risiken der Partydroge Lachgas. Die SPD fordert für Schleswig-Holstein ein Verbot des Verkaufs an Kinder und Jugendliche. Ein Nachbar gilt der Opposition dabei als Vorbild.

Weiterlesen »

Dortmund plant Lachgassalverbot für MinderjährigeDie Stadt Dortmund diskutiert ein Verbot des Lachgassalabs an Minderjährige, um sie vor gesundheitlichen Risiken zu schützen. In anderen Nachrichten wurde in Ratingen ein Mann lebensgefährlich von der Polizei verletzt, nachdem er einen 81-jährigen Mann angegriffen hatte. US-Präsident Trump hat mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert und ein Treffen in Saudi-Arabien angekündigt, um über ein Ende des Ukraine-Krieges zu sprechen. Es gibt Warnstreiks im Öffentlichen Dienst in mehreren deutschen Städten.

Weiterlesen »