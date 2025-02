Eklat bei Geburtstagsfeier: Scholz und Chialo über AfD-Zusammenarbeit gestritten

Bei einer Geburtstagsfeier in Berlin kam es zu einem Eklat zwischen Kanzler Olaf Scholz und dem schwarzen CDU-Politiker Joe Chialo. Focus berichtete von rassistischen Äußerungen Schlozes gegenüber Chialo. Die SPD widerspricht der Darstellung und betont, dass Scholz die Zusammenarbeit der Union mit der AfD kritisiert habe, nicht Chialo persönlich angegriffen habe.

Bei einer Geburtstagsfeier in Berlin am 2. Februar kam es laut Focus und dessen Chefredakteur Georg Meck zu einem Eklat . Kanzler Olaf Scholz soll sich mit dem schwarzen CDU - Politik er Joe Chialo über die Zusammenarbeit der Union mit der AfD gestritten haben. Scholz soll Chialo vorgeworfen haben, er sei „nicht mehr als ein Feigenblatt“ rassistischer Politik .

Der Focus berichtet, dass Scholz mit dem Satz „er, der Schwarze, sei nicht mehr als ein Feigenblatt“ auf Chialos Einwand reagierte, ob er das wirklich so meine mit dem Rassismus der CDU, der Partei, in deren Bundesvorstand Chialo sitzt. Auch das Wort „Hofnarr“ soll gefallen sein. All das will Focus-Chefredakteur Meck gehört haben. Die Überschrift des Focus-Textes lautet: „CDU-Mann Chialo beleidigt: Kanzler Scholz leistet sich rassistischen Aussetzer“. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner twitterte ein Foto von Chialo mit dem Satz „Black is beautiful“. Was auf dem von 300 Gästen besuchten Fest geschah, ist bislang unklar. Chialo bestätigte via Sprecher „einen Vorfall“, mehr nicht. Die SPD versandte am Mittwochnachmittag eine Erklärung von Olaf Scholz. Diese liest sich etwas anders als der Focus-Text. Scholz habe mit einem Journalisten über die gemeinsame Abstimmung der Union mit der AfD diskutiert. „Dies habe ich in dem Gespräch als Tabubruch bezeichnet. Des Weiteren ging es um die Frage, ob sich das wiederholen könne und wer innerhalb der CDU diesen Tabubruch überhaupt offen thematisiere“, so Scholz. Die wenigen Liberalen in der Union habe Scholz als Hofnarren bezeichnet. „Der dabei von mir verwandte Begriff ist im Sprachgebrauch nicht rassistisch konnotiert und war von mir auch nie so intendiert. Der erhobene Vorwurf des Rassismus ist absurd und künstlich konstruiert.“ Er schätze Joe Chialo „als eine wichtige liberale Stimme in der Union“, so Scholz. Kurzum: Scholz hat, so seine Version, nicht Chialo als schwarzen Politiker angesprochen, sondern die in Sachen Zusammenarbeit mit der AfD sehr schweigsamen Liberalen in der Union als Feigenblätter und Hofnarren kritisiert. SPD-Generalsekretär Matthias Miersch kritisierte den Focus-Bericht als „gezielte Kampagnenarbeit im Sinne der CDU“. Das Magazin, so Miersch, hatte im November von einer Schmutzkampagne der SPD gegen Friedrich Merz berichtet – und musste den haltlosen Bericht zurückziehen. Der von Scholz beauftragte Medienanwalt Christian Scherz erklärte, dass das „Falschzitat“ des Focus „die Persönlichkeitsrechte von Olaf Scholz in hohem Maße“ verletze. Scherz kündigte unverzüglich presserechtliche Schritte an.





