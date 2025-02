Elon Musk bietet 97,4 Milliarden für OpenAI an - Streit mit Altman eskaliert

Tesla-Chef Elon Musk hat eine Investorengruppe gebildet, die 97,4 Milliarden US-Dollar für die Übernahme des KI-Startups OpenAI geboten hat. OpenAI-Chef Sam Altman lehnt das Angebot ab und betont die Notwendigkeit der Gewinnorientierung für die Weiterentwicklung der KI. Der Konflikt zwischen Musk und Altman eskaliert weiter, während Beobachter bezweifeln, wie ernst Musk das Angebot wirklich nimmt. Musk ist derzeit als Regierungsberater von Donald Trump mit der Umstrukturierung des US-Staatsapparats beschäftigt, die auch Russland in den Fokus rückt.

Tesla-Chef und Tech-Milliardär Elon Musk hat mit einer Investorengruppe ein Übernahme angebot von 97,4 Milliarden US-Dollar für das KI-Startup OpenAI vorgelegt. OpenAIs Firmenchef Sam Altman hat das Angebot abgelehnt. Musk hatte OpenAI 2015 zusammen mit Sam Altman gegründet. Damals noch als gemeinnützige Organisation, mit dem Ziel, Künstliche Intelligenz zum Nutzen der Menschheit zu entwickeln und dabei Gefahren zu minimieren. Nach seinem Ausscheiden 2018 kam es jedoch zunehmend zu Differenzen.

Inzwischen ist OpenAI das weltweit führende KI-Startup und steht mit ChatGPT seit Monaten im Zentrum des Hypes um generative Künstliche Intelligenz. Um die teuren Entwicklungskosten zu stemmen, will Altman das Unternehmen nun von einer gemeinnützigen in eine gewinnorientierte Firma umwandeln. Während sich Musk und Altman in der Vergangenheit noch gegenseitig schätzten, herrscht seit dieser Neuausrichtung offener Streit zwischen den beiden Tech-Unternehmern. In einer Serie von Klagen wirft Musk seinem einstigen Mitstreiter vor, mit dem Wandel zum profitorientierten Unternehmen die ursprüngliche Mission zu verraten. Altman hält dem entgegen, es gebe schlichtweg nicht genügend Spenden und Subventionen, um die Entwicklung der besten generativen KI-Systeme gemeinnützig zu finanzieren. Der Wandel zur Gewinnorientierung sei notwendig, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Musk hat inzwischen selbst ein auf Profite ausgerichtetes KI-Startup namens xAI gegründet. Beobachter bezweifeln daher, wie ernst es der Tech-Unternehmer wirklich mit dem Übernahmeangebot meint. Sie sehen darin vor allem eine weitere Eskalation im schwelenden Konflikt mit Altman. 'Ich denke, es ist fair, hier ziemlich misstrauisch zu sein, wenn man bedenkt, dass er selbst einen Konkurrenten hat der als gewinnorientiertes Unternehmen strukturiert ist. Ich denke, dass hier mehr dahintersteckt, als man auf den ersten Blick sieht', Musk ist als Regierungsberater von Donald Trump derzeit mit einer massiven Umstrukturierung des US-Staatsapparats betraut, die von einigen als 'Säuberung' bezeichnet wird und bei der auch Russland in den Fokus gerückt wird.





heise_de / 🏆 20. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Elon Musk Openai KI Sam Altman Übernahme Streit Donald Trump Künstliche Intelligenz Chatgpt

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Elon Musk und Sam Altman streiten sich um OpenAIWenn sich zwei reiche Jungs streiten und das ganze dann ins Internet tragen, da haben wir zumindest an dieser Stelle über eine unterhaltsame Story zu berichten.

Weiterlesen »

Elon Musk scheitert bei OpenAI Übernahme - Altman lehnt Angebot abElon Musk hat mit einem Angebot von 97,4 Milliarden Dollar die Übernahme des KI-Unternehmens OpenAI ins Auge gefasst. OpenAIs CEO Sam Altman hat das Angebot jedoch abgelehnt. Altman teilte seinen Mitarbeitern mit, dass der Verwaltungsrat kein Interesse an einer Übernahme durch Musk hat. Musk wollte OpenAI in die Hände von xAI, seinem eigenen KI-Unternehmen, transferieren. OpenAI wurde 2015 als gemeinnützige Einrichtung gegründet und verzeichnete nach der Veröffentlichung von ChatGPT im Jahr 2022 einen weltweiten Aufschwung.

Weiterlesen »

Elon Musk will OpenAI für 97,4 Milliarden US-Dollar kaufenElon Musk und eine Gruppe von Investoren wollen das Non-Profit-Unternehmen OpenAI für 97,4 Milliarden US-Dollar übernehmen. OpenAI entwickelte den Chatbot ChatGPT. Elon Musk verspricht, OpenAI wieder zu seiner ursprünglichen Mission zurückzukehren. Sam Altman, der CEO von OpenAI, lehnt das Angebot ab und schlägt stattdessen vor, dass OpenAI Twitter für 9,74 Milliarden US-Dollar kaufen könnte.

Weiterlesen »

Musk-Investorengruppe will OpenAI kaufen, Altman kontert mit GegenangebotChatGPT-Erfinder OpenAI ist gerade dabei, sich in ein gewinnorientiertes Unternehmen umzuwandeln. Elon Musk will offenbar jedes Angebot von anderen Investoren überbieten.

Weiterlesen »

Musk-Gruppe bietet für OpenAI – Altman reagiert spöttischEine Investorengruppe rund um Elon Musk (rechts) möchte die Kontrolle über OpenAI übernehmen. Sam Altman (links) winkt ab.

Weiterlesen »

Elon Musk will OpenAI übernehmen und bietet fast 100 Milliarden DollarElon Musk versucht, den ChatGPT-Entwickler OpenAI zu übernehmen. Mit einer Gruppe von Investoren hat er ein Angebot von fast 100 Milliarden Dollar eingereicht. OpenAI-Chef Sam Altman reagierte spöttisch auf das Angebot. Musk, einst Mitgründer von OpenAI, führt bereits einen Kampf gegen das Start-up vor Gericht, um seinen Umbau in ein gewinnorientiertes Unternehmen zu verhindern.

Weiterlesen »