Eurowings startet als eigener Pauschalreiseveranstalter

Die Lufthansa-Tochter Eurowings steigt mit der Eurowings Holidays GmbH in das Pauschalreisegeschäft ein. Der neue Reiseanbieter übernimmt Personal und IT-Systeme von der HLX-Gruppe und soll den Billigflieger im wachsenden Tourismusmarkt stärker positionieren.

Die Gerüchte über einen Einstieg der Lufthansa Tochter ins Pauschalreise Geschäft haben sich bestätigt. Zum 1. April nimmt die neu gegründete Eurowings Holidays GmbH ihren Betrieb auf. Personal kommt unter anderem vom bisherigen Partner HLX . Was der Ferienflieger mit der eigenen Pauschalreisesparte plant und welche Schlüsse sich aus den Zahlen der Konkurrenz ziehen lassen, haben wir im Folgenden recherchiert. \ Eurowings erweitert das Geschäftsfeld und nimmt zum 1.

April mit der Eurowings Holidays GmbH den Betrieb als Reiseanbieter auf. Die neue Gesellschaft ist bereits im Handelsregister in Köln eingetragen und übernimmt einiges an Personal sowie die IT-Systeme von der HLX-Gruppe. Rund 100 Beschäftigte werden in der Anfangsphase für Eurowings Holidays arbeiten, mehr als die Hälfte davon kommen von der HLX-Tochter Binoli. Damit fängt der neue, eigene Reiseveranstalter nicht bei null an. Die HLX-Geschäftseinheit, die bisher für das bestehende Branding Eurowings Holidays gearbeitet hat, wird schlicht von der Eurowings aufgekauft. Über den Kaufpreis des Transfers wurde Stillschweigen vereinbart. Schon in den vergangenen Jahren hatte Eurowings mit der eigenen Digital-Unit die Vermarktung und das Marketing für die Veranstaltermarke Eurowings Holidays mitverantwortet. Das soll nun ausgebaut werden. Eurowings Digital werde mit Daten und KI den weiteren Ausbau vorantreiben. Betreiber der Reisewebseite unter der Eurowings-Brand war bislang die HLX-Gruppe von Karlheinz Kögel, Gründer des Veranstalters L'Tur. HLX-Gründer Kögel äußert sich nun positiv über die Entwicklung von Eurowings Holidays und betont den wesentlichen Beitrag der Marke zum Erfolg der HLX-Gruppe, die im vergangenen Jahr 333.000 Gäste und 275 Millionen Euro Umsatz verzeichnete: 'Es fällt mir nicht leicht, wesentliche Teile dieses erfolgreichen Geschäftsfelds zu verkaufen, aber es erfüllt mich auch mit Stolz, dass wir mit viel Leidenschaft und Akribie aus unserem dynamischen Veranstalter eine echte Erfolgsstory gemacht haben', sagt Kögel zum Teilverkauf. Eurowings bezeichnet den Schritt als 'strategisch'. Die Übernahme und Neugründung als eigener Betreiber soll den Billigflieger, der sich bereits seit einiger Zeit selbst als 'Deutschlands größter Ferienflieger' bezeichnet, noch stärker im wachsenden Tourismusgeschäft positionieren. Eurowings-CEO Jens Bischof erklärte: 'Wir kombinieren unsere führende Position im Ferienflug mit exzellentem Pauschalreise- und Digital-Know-how. Damit stärken wir unser Geschäftsmodell und entwickeln uns zu einer innovativen Kraft im wachsenden Touristikmarkt.'Als Vorbild für Eurowings Holidays nennt der Eurowings-Vertriebsdirektor und Chef der Eurowings Digital, Michael Erfert, unter anderem den britischen Anbieter 'Jet2Holidays': 'Etwa jeder zweite Sitzplatz, den die Airline im Angebot hat, wird mit einem 'Jet2Holidays'-Paket verkauft.





airliners_de / 🏆 84. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Eurowings Eurowings Holidays Pauschalreisen Lufthansa HLX Tourismus Ferienflug Reiseveranstalter Jet2holidays

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Lufthansa-Aktie fester: Lufthansa-Tochter Eurowings setzt auf Boeing 737-8 MaxPassagiere der Fluggesellschaft Eurowings werden bald auch wieder mit Boeing-Jets fliegen.

Weiterlesen »

Lufthansa modernisiert Eurowings-Flotte mit 40 neuen Boeing-MaschinenDie Lufthansa-Group setzt bei der Flottenerneuerung ihrer Tochter Eurowings auf Boeing statt Airbus. Die Fluggesellschaft wird in den kommenden Jahren 40 fabrikneue Boeing 737-8 MAX erhalten, die sukzessive ihre Airbus A319-Flotte sowie ältere Modelle des Typs Airbus A320 ersetzen sollen. Die erste Maschine soll 2027 übergeben werden und die Auslieferungen sollen bis 2032 abgeschlossen sein. Die Bestellung entspricht gemäß Listenpreis einer Investition von rund 5 Milliarden Dollar. Die Lufthansa betont, dass die Flottenmodernisierung auch die Umweltbilanz der Airline deutlich verbessern wird, denn die neuen Maschinen verbrauchen bis zu 30 Prozent weniger Kerosin und emittieren entsprechend weniger CO2.

Weiterlesen »

Lufthansa-Bestellung: 40 Boeing 737 Max gehen an EurowingsFrankfurt/Köln - Passagiere der Fluggesellschaft Eurowings werden bald auch wieder mit Boeing-Jets fliegen. Die Lufthansa-Tochter erhält ab dem Jahr 2027 in der grössten Flottenmodernisierung ihrer Geschichte

Weiterlesen »

Pilot-Gehalt bei Lufthansa, Condor, Eurowings und Co.: Wie viel verdienen Piloten wirklich?Die Ausbildung zum Piloten gilt als hart, aber danach wartet ein gutes Gehalt. Wie viel die Männer und Frauen im Cockpit wirklich verdienen.

Weiterlesen »

Lufthansa startet eigenen Pauschalurlaubs-Anbieter 'Eurowings Holidays'Die Lufthansa gründet mit 'Eurowings Holidays' einen eigenen Reiseveranstalter und will Pauschalurlaube in Zukunft selbst organisieren. Das Unternehmen strebt eine Platzierung unter den Top Ten der deutschen Reiseveranstalter an.

Weiterlesen »

Die Zukunft der Rente und weitere NachrichtenDer Artikel behandelt verschiedene Themen wie die Zukunft der Rente in Deutschland, die steigenden Polizeikosten für Fußballvereine, die politische Unterstützung für Donald Trump durch die Village People, die Hoffnung auf ein Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas, die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, die Sicherheitsbedenken in der Ostsee, die Ermittlungen gegen die AfD Karlsruhe wegen Volksverhetzung, die mögliche Übernahme von TikTok durch Elon Musk, die Entdeckung einer neuen Riesenasselart, die Teilnahme an der Bundestagswahl und die neue Einschätzung zum Fall Trump durch den Sonderermittler.

Weiterlesen »