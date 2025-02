FFF Demonstriert in München Nach Auto-Attacke

Nach der erschreckenden Auto-Attacke auf Demonstranten in München setzt sich die Bewegung Fridays for Future (FFF) mit einer stationären Kundgebung für den Klimaschutz ein.

München - Nach der erschreckenden Auto-Attacke auf eine Gruppe von Demonstranten in München sorgt der Vorfall bundesweit für Entsetzen. Die Bewegung Fridays for Future (FFF) setzte am Tag nach dem Anschlag, bei dem mindestens 36 Personen verletzt wurden, mit einer stationären Kundgebung am Königsplatz ein Zeichen für den Klimaschutz . Rund 2.000 Menschen kamen zur Demonstration , die stattdessen auf einen Zug und Auftritte von Musikbands verzichtete.

Die FFF hatte am Freitag bundesweit zu Demos für den Klimaschutz aufgerufen, die in mehreren Städten wie Berlin und Hamburg von Tausenden Menschen diikuti wurden. Der ursprüngliche Plan für die Münchner Demo musste nach dem Anschlag geändert werden. „Wir haben uns entschlossen, auch der Trauer Raum zu geben und betroffene Menschen sprechen zu lassen“, erklärte eine FFF-Sprecherin. Unter anderem sprach ein Mitglied der Verdi-Jugend. Die Stimmung sei zunächst gedrückt gewesen, doch das Thema Klima sei weiterhin vordringlich. Es sei wichtig, vor der Bundestagswahl ein Zeichen zu setzen. Die Demonstranten forderten unter anderem Klimaneutralität und einen Gasausstieg bis 2035. Am Samstag sind in München weitere Demonstrationen im Zusammenhang mit der Münchner Sicherheitskonferenz geplant. Zwei große Demos des Aktionsbündnisses gegen die Sicherheitskonferenz sowie der Initiative Gemeinsam gegen den Krieg werden erwartet.Das Aktionsbündnis plant einen Zug durch die Stadt und eine Menschenkette vom Karlsplatz zum Marienplatz. Nach dem Auto-Anschlag haben die Behörden verschärfte Sicherheitsmaßnahmen für die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) angekündigt. Der „Kräfteeinsatz“ werde „erhöht“, sagte die Polizei. Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) erklärte, Änderungen bei geplanten Demonstrationen - auch im Zusammenhang mit der Sicherheitskonferenz - seien möglich.





