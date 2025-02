Frostige Wintertage in Bayern

Bayern erlebt am Freitag frostige und teilweise glatte Bedingungen. Schneefall ist in den Alpen und angrenzenden Regionen zu erwarten, während andere Gebiete nur vereinzelt ein paar Schneeflocken sehen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -2 und +4 Grad. Das Wochenende bringt ebenfalls wechselhafte Wetterbedingungen mit Sonnenschein und Schneefall.

Am Freitag bleibt es in Bayern frostig und vielerorts glatt. In den Alpen sowie im umliegenden Vorland kommt es zeitweise zu Schneefall , während in anderen Regionen nur vereinzelt ein paar Schneeflocken fallen. Der heutige Tag gestaltet sich demnach stark bewölkt oder bedeckt. An den Alpen und im angrenzenden Vorland ist leichter Schneefall häufiger zu erwarten. Die Temperatur en liegen zwischen -2 und +4 Grad, bei einem meist mäßigen Wind aus nördlichen Richtungen.

Die Nacht zum Samstag bringt stellenweise einige Schneeflocken. In Franken bleibt es weitgehend trocken, während es im weiteren Verlauf der Nacht zu vermehrten Auflockerungen kommt. Die Temperaturen fallen auf -2 bis -7 Grad, und am Alpenrand können sie über Schnee örtlich bis zu -12 Grad sinken. Am Samstag zeigt sich neben flacher Quellbewölkung oft nur kurzfristig die Sonne, während im Süden Bayerns längere sonnige Perioden erwartet werden. Bei Temperaturen von -2 bis +4 Grad weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Ost, der in Schwaben und Oberbayern etwas auffrischen kann. in der Nacht zum Sonntag: Von Nordwesten her zieht Bewölkung auf, und in den Morgenstunden kann es im Norden örtlich zu Schneefall und Glätte kommen. Die Temperaturen sinken auf -3 bis -7 Grad, in einigen Alpentälern sogar bis auf -10 Grad. TUESDAY, 11.02.2025 | 11:20Der Sonntag präsentiert sich überwiegend wolkig oder stark bewölkt, jedoch mit einigen sonnigen Abschnitten. Örtlich ist geringer Schneefall möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen -2 und +3 Grad. Der Ostwind ist mäßig und frischt zeitweise auf. In der Nacht zum Montag könnte es in Alpennähe vereinzelt noch zu Schneefall kommen. Während es dort stärker bewölkt bleibt, zeigt sich der Himmel in anderen Regionen klarer. Die Frühwerte liegen zwischen -4 und -9 Grad und an den östlichen Mittelgebirgen können sie bis zu -11 Grad erreichen. Am Montag scheint von Unterfranken bis zum Bayerwald die Sonne, und das Wetter bleibt trocken. Andernorts ist es bewölkt, und im Alpenvorland kann es vereinzelt schneien. Die Höchstwerte liegen zwischen -2 und +3 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost, der gebietsweise frische Böen mit sich bringt. In der Nacht zum Dienstag bleibt es gering bis stark bewölkt und niederschlagsfrei. Örtlich besteht die Gefahr von Nebel oder Glätte. Die Temperaturen sinken auf -5 bis -10 Grad





