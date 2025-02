Gedenktafel erinnert an Opfer des Terroranschlags auf dem Solinger Stadtfest

Eine Gedenktafel wurde in Solingen enthüllt, um die Opfer des Terroranschlags auf dem Stadtfest im vergangenen August zu ehren. Die Tafel wurde am Tatort aufgestellt.

Etwa ein halbes Jahr nach dem Terroranschlag auf dem Solinger Stadtfest erinnert nun eine Gedenktafel an die Opfer der Tat. Die Tafel wurde heute von Vertretern der Stadt und der evangelischen Kirche Solingen enthüllt. Zahlreiche Helfer und Seelsorger besuchten ebenfalls den Fronhof in der Innenstadt. Sie hatten sich an dem Abend des Anschlags zusammen mit Polizei und Rettungskräften um die Verletzten gekümmert und traumatisierte Zeugen betreut.

In den vergangenen Monaten hatten viele Menschen an der Stelle Blumen abgelegt. Jetzt erinnert die neue Gedenktafel an die Opfer. Sie liegt nur wenige Meter vom Tatort entfernt. Bei der 650-Jahr-Feier der Stadt vergangenes August hat mutmaßlich ein syrischer Geflüchtete drei Menschen mit Messerstichen getötet und acht weitere verletzt. Der Mann wurde wenige Tage nach dem tödlichen Messerangriff gefasst und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der Fall liegt bei der Bundesanwaltschaft





WDRaktuell / 🏆 25. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Terroranschlag Opfer Gedenktafel Solingen Stadtfest Messerangriff

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gedenktafel für die historische Mikwe in Charlottenburg enthülltAm 26. Januar wird in Charlottenburg eine Gedenktafel für die ehemalige Mikwe enthüllt, die an die jüdische Geschichte des Bezirks erinnert und das erlittene Unrecht der jüdischen Gemeinde gedenkt. Die Gedenktafel soll an die historische Bedeutung der Mikwe, die einst eine zentrale Rolle im religiösen Leben der jüdischen Gemeinde spielte, erinnern.

Weiterlesen »

Gedenktafel ehrt Sänger Liam Payne (†31) an Musikvideo-SetDer Ort, an dem One Direction ihr Video für den Hit 'You & I' drehte, ehrt den verstorbenen Musiker Liam Payne nun auf besondere Weise.

Weiterlesen »

Gedenktafel für jüdischen Juristen in München enthülltBayerische Justiz erinnert an Opfer des NS-Unrechtsregimes mit Gedenktafeln. Justizminister Georg Eisenreich, Charlotte Knobloch und Holocaust-Überlebender Abba Naor enthüllten eine Gedenktafel für den jüdischen Juristen Joseph Schäler, der im KZ Auschwitz ermordet wurde.

Weiterlesen »

Gemeinsam gedenken Menschen der Befreiung von Auschwitz vor 80 Jahren.Menschen gedenken in Berlin anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz. Die Gedenkveranstaltungen finden an verschiedenen Stationen statt, darunter die Gedenktafel am Haus der ehemaligen Praxis von Dr. Arno Philippsthal, die Charlotte-von-Mahlsdorf Gedenktafel und die Heinrich-Grüber-Gedenktafel. Außerdem werden Mahnwachen für getötete Fußgänger an verschiedenen Orten in Berlin abgehalten. Wegen des Autokorsos ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Weiterlesen »

Friedrich Mücke über Berlin: „Der Prenzlauer Berg wurde ein Opfer seines Erfolgs“Der Schauspieler Friedrich Mücke hat Berlin schon vor Jahren verlassen. Warum er nach München gezogen ist und was er über seinen alten Wohnort Prenzlauer Berg denkt.

Weiterlesen »

Polizist soll Magdeburg-Attentäter nach Todesfahrt angegriffen haben: ErmittlungenDie Polizei ermittelt in ihren eigenen Reihen: Wurde Taleb A. Opfer einer Körperverletzung im Amt?

Weiterlesen »