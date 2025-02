Gewerkschaften fordern mehr Urlaubstage für alle Branchen

Angesichts der akuten Belastungssituation im Öffentlichen Dienst fordern Gewerkschaften auch für Beschäftigte in anderen Branchen mehr Urlaubstage. Die Verdi-Vizevorsitzende Christine Behle argumentiert, dass die Babyboomer-Rente und die zunehmende Arbeitsbelastung einen Ausgleich durch zusätzliche freie Tage erfordern. Die GEW unterstützt diese Forderung, um den Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst zu bekämpfen. Auch andere Gewerkschaften wie die IG BAU und die IG Metall sehen in zusätzlichen Urlaubstagen eine Möglichkeit, die Belastung der Arbeitnehmer zu verringern.

Berlin - Angesichts der jüngsten Tarifrunde im Öffentlichen Dienst fordern Gewerkschaften mehr Urlaubstage auch für Beschäftigte in anderen Branchen. In weiten Teilen des Öffentlichen Dienstes gebe es eine akute Belastungssituation , sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle, der Bild (Donnerstagsausgabe). Die in den Tarifverhandlungen geforderten drei zusätzlichen freien Tage seien daher nötig.

'Hunderttausende Stellen sind unbesetzt beziehungsweise werden in den nächsten Jahren frei, weil die Babyboomer in Rente gehen. Zudem kommen auf die Beschäftigten immer mehr Aufgaben zu, viele sind permanent überlastet', sagte die Verdi-Vizevorsitzende. 'Die zusätzlichen drei freien Tage sollen einen Ausgleich dafür schaffen.' Annett Lindner, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), sagte der Zeitung, die GEW unterstütze die Forderungen nach mehr Urlaubstagen, damit der eklatante Fachkräftemangel im Öffentlichen Dienst, insbesondere in den westlichen Bundesländern, behoben werden kann'. Der Öffentliche Dienst müsse ein attraktiver Arbeitgeber sein. Auch die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) stellt sich hinter die Forderung nach mehr Urlaubstagen für Arbeitnehmer. 'Zusätzliche freie Tage, die wie Urlaub gesehen werden, halten auch wir für ein adäquates Instrument, den zunehmenden Belastungen in der Forstwirtschaft entgegenzuwirken', sagte ein IG-BAU-Sprecher der Bild. Ein Sprecher der IG Metall verwies auf bestehende Modelle in der Metall- und Elektroindustrie. Seit 2019 gibt es dort eine tarifliche Freistellungszeit, bei der belastete Beschäftigte zusätzliche freie Tage erhalten können. 'Wer in Schicht arbeitet, Kinder betreut oder Angehörige pflegt, erhält bis zu acht zusätzliche freie Tage im Jahr', teilte die Gewerkschaft mit





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Gewerkschaften Urlaubstage Öffentlicher Dienst Belastungssituation Fachkräftemangel

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Öffentliche Dienst-Gewerkschaften fordern mehr Geld und FlexibilitätVerdi und der Beamtenbund dbb starten die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst mit hohen Forderungen. 8% mehr Lohn, 3 zusätzliche freie Tage und mehr Flexibilität sind gefordert

Weiterlesen »

Gewerkschaften warnen vor schwerer Krise im öffentlichen DienstVor den Tarifverhandlungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst warnen die Gewerkschaften vor einer schweren Krise. Sie fordern höhere Löhne und bessere Arbeitszeiten, um Personalmangel zu bekämpfen. Die Arbeitgeber sehen die Forderungen als zu hoch an und verweisen auf die angespannte Haushaltslage.

Weiterlesen »

Gewerkschaften fordern höhere Löhne im öffentlichen DienstIn der Tarifrunde für Beschäftigte von Bund und Kommunen fordern die Gewerkschaften acht Prozent mehr Gehalt, mehr Freizeit und mehr Flexibilität. Mehr als 2,5 Millionen Beschäftigte sind direkt von den Verhandlungen betroffen.

Weiterlesen »

Tarifrunde im öffentlichen Dienst: Gewerkschaften fordern für 2,5 Millionen Menschen mehr Geld und FlexibilitätVerhandlungen über die Gehälter der Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst laufen in Potsdam an. Die Gewerkschaften Verdi und der Beamtenbund fordern acht Prozent mehr Lohn und zusätzliche freie Tage. Die Arbeitgeberseite gibt sich zurückhaltend und verweist auf angespannte Haushaltslagen.

Weiterlesen »

VR-Bank Südwestpfalz bietet 40 Urlaubstage an - Pilotprojekt zur Steigerung der Attraktivität für FachkräfteDie VR-Bank Südwestpfalz reagiert auf den Fachkräftemangel mit einem attraktiven Modellprojekt: Anstatt der üblichen 30 Urlaubstage erhalten die Mitarbeiter nun 40 freie Tage im Jahr. Die Pilotphase, die Anfang 2024 gestartet wurde und auf zwei Jahre angelegt ist, soll zeigen, ob diese Maßnahme nachhaltig zur Steigerung der Attraktivität des Arbeitgebers beitragen kann.

Weiterlesen »

Gewerkschaften und Landkreis fordern Unterstützung von Gesundheitsministerin für Universitätsklinikum Ruppin-BrandenburgDie Gewerkschaften ver.di und Marburger Bund (MB) sowie der Landrat des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, Ralf Reinhardt, haben in einem gemeinsamen Brief an die

Weiterlesen »