Großbrand in Brakel

Eine Produktionshalle in Brakel ist am Dienstagabend in Vollbrand geraten. Die Feuerwehr war mit 100 Einsatzkräften im Einsatz. Hunderte Schaulustige versammelten sich am Brandort. Der Brand ist laut Feuerwehr unter Kontrolle, der Schaden dürfte in den Millionen-Euro-Bereich gehen.

Brakel . Am frühen Dienstagabend, 11. Februar, ist gegen 19.30 Uhr in Brakel eine Produktionshalle in Vollbrand geraten. Der Brandort befindet sich in einem Tischlerbetrieb am Güterbahnhof. Die Feuerwehr hat den Bereich weiträumig abgesperrt. Betroffen sind die Warburger Straße, die Industriestraße und der Bahndamm. Die Sperrungen könnten bis in den Mittwochmorgen andauern. Der Schulverkehr ist laut Feuerwehr noch unklar. Die Bevölkerung wurde über die App Nina informiert.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wird empfohlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten. Die Warnung gilt für den Bereich südlich der Bahnstrecke, ab dem Abzweig Industriestraße und östlich bis in den Bereich der Straße Märschweg. Fotos und Videos vom Brand zeigen enorme Rauchwolken, die hell orangefarben vom Flammenschein erleuchtet werden. Augenzeugen berichten von explosionsartigen Geräuschen. Hunderte Schaulustige versammeln sich am Brandort. Funken fliegen teils über Hunderte Meter. Rund 100 Einsatzkräfte von den Feuerwehren Brakel, Bad Driburg und Beverungen sind vor Ort im Einsatz. Zwei große Drehleitern sind im Einsatz. ABC-Spezialisten der Beverunger Feuerwehr führen Schadstoffmessungen durch. Zu Zeitpunkt der Alarmierung gegen 19.30 Uhr befanden sich Einsatzleiter Jürgen Rodermund zufolge noch zwei Personen im Brandgebiet. Ein Mitarbeiter sowie eine Reinigungskraft. Beide konnten von der Feuerwehr in einen sicheren Bereich gebracht werden. Um den Brand löschen zu können, zapfte die Feuerwehr die Nethe an. Lange Schlauchleitungen wurden hierzu verlegt. Gegen 21 Uhr melden die Einsatzkräfte, der Brand sei unter Kontrolle. Demnach konnte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude oder Ähnliches verhindert werden. Direkt angrenzend an die Halle befindet sich beispielsweise ein Verwaltungsgebäude, das zum Betrieb gehört. Die Produktionshalle allerdings wurde wohl komplett zerstört. Ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge könnte der Schaden in den Millionen-Euro-Bereich gehen. Am Abend ging die Feuerwehr davon aus, dass sich die Löscharbeiten der etwa 50 mal 25 Meter großen Produktionshalle bis tief in die Nacht ziehen werden





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Brand Brakel Feuerwehreinsatz Schaden Produktionshalle Rauchentwicklung Sperrungen Verkehr

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Großbrand in ehemaliger Eventlocation 'Merlins Wunderland': Feuerwehr Dresden verhindert AusbreitungDresden (ots) Wann? 24. Januar 2025, seit 03:40 Uhr Wo? Zschonergrundstraße In der Nacht ist es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Gro

Weiterlesen »

Luftbrücke für Los Angeles: Berliner Feuerwehr bietet Unterstützung bei Bekämpfung von Großbrand anIm Norden von Los Angeles facht der Wind weiter neue Feuer an. Berlin offeriert der Partnermetropole Hilfe – etwa mit Drohnen-Teams.

Weiterlesen »

Großbrand in Rietberg - Feuerwehr kämpft gegen Flammen in LagerhalleAm Mittwochnachmittag brach in Rietberg ein Großbrand in einer Lagerhalle der Kurt Schubert GmbH aus. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen, bevor er auf das Verwaltungsgebäude und eine weitere Lagerhalle übergriff. Der Sachschaden ist im siebenstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Weiterlesen »

Großbrand in Rietberg: Lagerhalle brennt - Feuerwehr leistet massiven LöscheinsatzEin Brand bei der Kurt Schubert GmbH in Rietberg löste am Mittwoch einen Großaufmarsch der Feuerwehr aus. Durch einen massiven Löscheinsatz konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindert werden. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.

Weiterlesen »

Großbrand in Riedlingen: Ein Mensch stirbt, eine weitere Person wird noch vermisstEin Fachwerkhaus in Riedlingen (Kreis Biberach) gerät am Sonntag in Brand. Dabei starb ein Mensch. Eine weitere Person wird derzeit noch vermisst.

Weiterlesen »

Berliner Feuerwehr rettet Personen und Hunde über DrehleiterÜber eine Drehleiter brachte die Feuerwehr die Bewohner in Sicherheit.

Weiterlesen »