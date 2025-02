Hürden hinter den Kulissen: Wie 'Hitch - Der Date Doktor' trotz Differenzen zum Erfolg wurde

Der Film 'Hitch - Der Date Doktor' mit Will Smith gilt als ein Klassiker der 2000er Jahre. Doch die Produktion war alles andere als reibungslos. Regisseur Andy Tennant enthüllt in einem Interview die Turbulenzen hinter den Kulissen und wie es trotz Differenzen mit Will Smith zum erfolgreichen Film kam.

Die romantische Komödie 'Hitch – Der Date Doktor' mit Will Smith in der Hauptrolle gilt als einer der erfolgreichsten Film e der 2000er Jahre. Doch wie jetzt bekannt wurde, war die Produktion hinter den Kulissen alles andere als reibungslos. Regisseur Andy Tennant enthüllte in einem Interview: Will habe nur drei Tage vor Drehbeginn versucht, aus dem Projekt auszusteigen. Der Schauspieler war mit dem Drehbuch unzufrieden und wollte mehr Zeit, um daran zu arbeiten.

'Es war ein Kampf', offenbarte Andy im Interview mit dem Magazin Business Insider. Letztendlich gelang es dem Team jedoch, die Differenzen beizulegen und die Dreharbeiten pünktlich zu starten.Die Probleme begannen schon weit vor Drehbeginn. Andy und Will hatten unterschiedliche Vorstellungen vom Endprodukt, und die Vorbereitungen waren immer wieder von intensiven Diskussionen geprägt. Ein früher Drehbuchentwurf, den Will selbst mitbrachte, stieß auf Widerstand des Regisseurs, da dieser einen anderen Ansatz bevorzugte. Unterstützung erhielt Andy von Wills Ehefrau Jada Pinkett Smith, die in den kreativen Gesprächen eine vermittelnde Rolle übernahm. 'Weder der Film, den ich machen wollte, noch der Film, den Will machen wollte, wäre so gut geworden wie der Film, den wir zusammen gemacht haben', offenbart der Regisseur.Trotz aller Reibungen schafften es Cast und Crew, einen Streifen zu produzieren, der mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 370 Millionen Dollar zu einem überwältigenden Erfolg wurde. Inzwischen ist 'Hitch - Der Date Doktor' ein Klassiker – ebenso wie der Hauptdarsteller. Will Smith, der zuvor vor allem für Action-Blockbuster wie 'Men in Black' und 'Bad Boys' bekannt war, wagte sich mit dieser Rolle in ein neues Genre. Während Andys Zusammenarbeit mit Will einmalig blieb, hält sich das Gerücht, dass der Schauspieler, der kürzlich nach 20 Jahren Pause ein neues Album herausgebracht hat, derzeit an einer Fortsetzung arbeitet – ohne den ursprünglichen Regisseur. Die Fans hoffen derweil weiter auf ein Wiedersehen mit dem charmanten Date Doktor, der weltweit die Herzen eroberte





