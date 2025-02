Isabelle Perings Restaurant-Erfolg: Von Hausmannskost zur Aufsteigerin des Jahres

Isabelle Perings Restaurant 'Bellas Lokal' in Bad Soden hat in kurzer Zeit große Erfolge gefeiert. Mit ihrer modernen und kreativen Bio-Küche und einem Fokus auf regionale Produkte wurde sie vom 'Gault&Millau' zur bundesweiten 'Aufsteigerin des Jahres' 2025 gekürt.

Isabelle Pering , mit 29 Jahren, eröffnete ihr eigenes Restaurant im Taunus . Bereits drei Jahre später wurde sie vom ' Gault&Millau ' zur bundesweiten 'Aufsteigerin des Jahres' 2025 gekürt. Was macht ihre Arbeit so besonders? Pering steht an einem Donnerstagmittag im Februar in den hellen Räumen von ' Bellas Lokal ' in Bad Soden , wo die Vorbereitungen für den Abendessen beginnen. Auf der Karte stehen Gerichte wie 'Kohl - Meerrettich - Holunder' oder 'Rind - Zwiebel - Hagebutte'.

Ähnlich einfach wie die Beschreibungen fallen auch die Gerichte aus, denn Pering setzt auf eine puristische und konsequent regionale Küche. 'Wir benutzen eigentlich fast keine Gewürze, also kochen nur mit Salz, Butter, Zucker, ganz wenig Pfeffer, um einfach den Geschmack von dem Produkt selbst hervorzuheben', erklärt sie. Und: 'Für mich ist eine sehr gute Qualität und eine Nachhaltigkeit einfach nur gewährleistet, wenn das Produkt hier aus der Region kommt und von Bauern, von denen ich weiß, wie sie arbeiten.' Was sie am Kochen fasziniere? 'Dass wir kreativ arbeiten können, dass es so handwerklich und auch so abwechslungsreich ist. Ich ändere auch nicht ohne Grund das Menü alle vier Wochen.' Wenn sie ein neues Menü schreibt, trete sie in der Regel vorher mit den Bauern und den Lieferanten in Kontakt. Wenn diese sagten, es gebe gerade tolles Topinambur oder Kartoffeln, dann komme eben das auf die Karte. Die Restaurant-Kritiker hat sie schon mal auf ihrer Seite. 'Mit ihrem Menü, das man auch vegetarisch wählen kann, beweist die Chefin ein Händchen für stimmige Geschmacksbilder', heißt es im Guide Michelin. Und der 'Gault&Millau' schreibt: 'Bellas Lokal ist kein Ort, der laut um Aufmerksamkeit buhlt. Stattdessen flüstert er leise von Heimat, Respekt, Tradition und einem tiefen Verständnis für die Kunst des Essens.' Und die 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' schrieb in einer Kritik, Pering habe 'eine Vorliebe für eine vergleichsweise schnörkellose Gestaltung von Gerichten und für das Aus­einandernehmen und Neuzusammensetzen von Tradiertem.' Doch es gab nicht immer nur Jubelstimmen - im Gegenteil. 'Am Anfang war es wirklich schwer, da habe ich ganz schön Gegenwind bekommen', erinnert sie sich. Vor dem Umbau war in den Räumlichkeiten ein gutbürgerliches Gasthaus mit Hausmannskost untergebracht. 'Vor allem die Anwohner hier waren damit überhaupt nicht d'accord, weil sie gerne einfach wieder ihr Schnitzel hier bekommen hätten.' In einem ihrer ersten Menüs habe es als Hauptgang Rind mit Quitte gegeben - ohne Sättigungsbeilage. Das sei für viele Gäste schwer gewesen, 'und die sind mit Sicherheit nicht wiedergekommen'. Dass sie mal in ihrem Geburtsort ein Restaurant leiten und zur 'Aufsteigerin des Jahres' gekürt wurde, hatte Pering ursprünglich nicht geplant. Doch das gewünschte Medizin-Studium scheiterte an einer zu schlechten Abi-Note. Um die Wartezeit zu überbrücken, absolviert sie die Kochausbildung im Grand Hotel Kempinski in Königstein. Auch die weiteren Stationen lassen sich sehen: Sie arbeitet erst bei 'Opus V' in Mannheim, dann bei Kevin Fehling ('The Table') in Hamburg und kurzzeitig als Souschefin im Frankfurter 'Gustav'. Etwas aus der Reihe fällt ihr Job bei Gate Gourmet als Küchenchefin für Lufthansa-Lounges. Dort habe sie quasi gar nicht gekocht, aber dafür einiges über Management oder Mitarbeiter-Führung gelernt. Ihr Vater wird schließlich auf den leerstehenden Gasthof an einer kurvigen Dorfstraße im Ortsteil Altenhain aufmerksam - und 2022 öffnet schließlich 'Bellas Lokal'





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Isabelle Pering Bellas Lokal Restaurant Küche Bio-Küche Regionale Produkte Gault&Millau Aufsteigerin Des Jahres Bad Soden Taunus

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Spitzenköchin aus Hessen: Isabelle Pering wird zur Aufsteigerin des Jahres gekürtIsabelle Pering, 32, ist eine aufstrebende Spitzenköchin aus Hessen, die mit ihrer modernen und kreativen Bio-Küche bereits Aufsehen erregt. Ihr Restaurant 'Bellas Lokal' wurde vom 'Gault&Millau' zur bundesweiten 'Aufsteigerin des Jahres' 2025 gekürt. Perings Gerichte zeichnen sich durch ihre puristische und konsequente Regionallalität aus.

Weiterlesen »

Funken schlagen: Die Malerei von Isabelle BorgesIhre Motive in der Galerie FeldbuschWiesnerRudolph wirken konsequent abstrakt – in Wahrheit kreist die Berliner Malerin immer wieder um ein konkretes Motiv.

Weiterlesen »

TV-Soaps: Schwere Entscheidung für Isabelle in 'Alles was zählt'In 'Rote Rosen' bereut Toni, dass sie Noah bei der Polizei angeschwärzt hat, Lale gerät in 'Sturm der Liebe' mit Miro in Streit. In 'Alles was zählt' trif...

Weiterlesen »

Franchisegeber sauer: Asiatisches Restaurant "Dai" in Nürnberg plötzlich geschlossenNürnberg - Ziemlich plötzlich hat das 'Dai - Sushi & Asian Fusion' in Nürnberg geschlossen. Der Franchise-Geber erklärt, was dahinter steckt und wie es für den Standort weitergeht.

Weiterlesen »

Sushi-Überraschung in Bielefeld: Beliebtes Restaurant macht dichtMit ungewöhnlichen Sushi-Kreationen startete das kleine Restaurant in Bielefeld. Jetzt ist Schluss. Wir haben mit dem Inhaber gesprochen.

Weiterlesen »

Wahlkampf: Hochschwangere CDU-Soldatin soll Klingbeil besiegenEs ist ein Kampf wie David gegen Goliath. Die CDU-Aufsteigerin Vivian Tauschwitz fordert den SPD-Chef Lars Klingbeil heraus.

Weiterlesen »