Jaden Agassi: Steffi Grafs Sohn wagt den Sprung in die deutsche Baseball-Nationalmannschaft

Jaden Agassi, Sohn der Tennis-Legende Steffi Graf, steht vor seinem Debüt in der deutschen Baseball-Nationalmannschaft. Der 23-jährige Pitcher verfolgt seine eigene Karriere und hofft, seinen Namen in der Welt des Baseballs bekannt zu machen. Jaden Agassi spielt aktuell in der Nachwuchsliga MLB Draft League und ist auf dem Weg in die Major League Baseball.

Steffis Sohn steht vor seinem Debüt in der deutschen Baseball -Nationalmannschaft. Jaden Agassi (23), der Sohn der Tennis-Ikone Steffi Graf und des ehemaligen Tennisstars Andre Agassi, steht vor einem besonderen Karrierehöhepunkt: Er wird sein Debüt für die deutsche Baseball -Nationalmannschaft geben.

Während die meisten vermuteten, dass Jaden die Tennisambitionen seiner Eltern übernehmen würde, entschied er sich für den Baseball, einen Sport, der ihm schon seit seiner Kindheit große Freude bereitet. Agassi, der in Las Vegas geboren wurde, spielte College-Baseball an der University of Southern California und ist aktuell für die Mahoning Valley Scrappers in der Nachwuchsliga MLB Draft League aktiv. Sein Ziel ist es, eines Tages in der Major League Baseball anzutreten. Sein Weg zum professionellen Baseball wurde durch ein gewaltiges Wachstum in der High School beschleunigt. In dieser Zeit konnte er sein Werfen deutlich verbessern und wurde von den Trainern auf sein Talent aufmerksam gemacht. Agassi sieht in seinen Eltern, die zwischen ihnen 30 Grand-Slam-Titel gewonnen haben, wichtige Vorbilder. Es ist nicht ungewöhnlich, dass er von ihrem Erfahrungsschatz und ihrer Unterstützung profitiert. Wie viel Einfluss sie auf seine Karriere haben, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Für Deutschland ist das Debüt von Jaden Agassi eine große Chance. Das Team strebt die Qualifikation für den World Baseball Classic 2026 an, der in den USA abgehalten wird. Deutschland will damit ein bitteres Erlebnis aus dem Vorjahr vergessen, als es beim Qualifikationsturnier in Regensburg vor eigenem Publikum scheiterte.





