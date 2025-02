Der FC Bayern München und Jamal Musiala haben eine wegweisende Zukunftsentscheidung getroffen. Musiala verlängert seinen Vertrag bis Mitte 2030. Der 21-jährige Ausnahmefußballer ist ein Leistungsträger sowohl beim FC Bayern als auch in der deutschen Nationalmannschaft und gilt als einer der größten Talente des Fußballs.

Der FC Bayern München und der Ausnahme fußball er Jamal Musiala haben eine wegweisende Zukunftsentscheidung getroffen - und das gleich vor dem hochkarätigen Gipfeltreffen mit Bayer Leverkusen. Musiala wird dem Verein bis Mitte 2030 die Treue halten. Der Münchner Rekordmeister hat den Vertrag mit dem 21-Jährigen verlängert und damit eine wichtige Personalie vor dem Bundesliga -Kracher geklärt. „Spitzenvereine auf der ganzen Welt suchen Unterschiedsspieler – und Jamal Musiala ragt noch mal heraus.

Er prägt die Gegenwart des FC Bayern, er wird auch die Zukunft prägen und ist ein Gesicht unserer neuen Generation“, wird Sportvorstand Max Eberl in einer Mitteilung der Bayern zitiert. Musiala hatte einen Vertrag bis Ende Juni 2026, sein Marktwert wird auf weit über 100 Millionen Euro geschätzt. „Wegen Jamal Musiala gehen die Menschen ins Stadion, er ist ein absoluter Ausnahmespieler, manchmal hat man das Gefühl, die Schwerkraft gilt für ihn nicht. Kompliment an unsere sportliche Leitung und den Vorstand“, sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer: „Heute ist ein sehr guter Tag für den FC Bayern.“ Musiala soll als eines der Gesichter des Vereins eine Epoche prägen. Schon jetzt ist er ein Leistungsträger im Club und in der Nationalmannschaft. Neben dem Leverkusener Florian Wirtz, auf den er an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) auch trifft, ist Musiala der größte Hoffnungsträger für den deutschen Fußball. Er selbst sagt zu seinem neuen Vertrag: „Der FC Bayern ist einer der bedeutendsten Clubs der Welt, hier habe ich meine ersten Schritte in den Profifußball gemacht, und ich bin davon überzeugt, mit diesem Verein in den nächsten Jahren Großes erreichen zu können.“ Musiala kam im Sommer 2019 aus der Jugend des FC Chelsea an den FC Bayern Campus, stieg aber schnell zu den Profis auf. Dort avancierte der Dribbelkünstler ebenso wie in der Nationalmannschaft im Eiltempo zum Leistungsträger. Musiala gilt international als einer der Spieler, die eines Tages Weltfußballer werden oder den Ballon-d'Or gewinnen könnten. Dem Fußball-Künstler wird zugetraut, wie einmal der Weltbeste zu sein, wie es Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo waren. International hätte sich Musiala sicher viele Vereine aussuchen können, aber eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern hatte sich schon lange abgezeichnet. Die Münchner arbeiteten schon lange an der Vertragsverlängerung, die für sie höchste Priorität genoss. Musiala darf sich nun über eine kräftige Gehaltssteigerung freuen, durch die er in den Kreis der Top-Verdiener aufgestiegen sein dürfte. Zuletzt war auch über eine Ausstiegsklausel spekuliert worden, wozu sich der Verein nicht äußerte. Trotz seiner erst 21 Jahre ist Musiala schon in bald 200 Pflichtspielen für die Münchner zum Einsatz gekommen, erzielte über 50 Tore. Für die deutsche Nationalmannschaft, für die er sich im Februar 2021 entschied, lief er auch schon 38-mal auf.





