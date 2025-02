Kalifornien bereitet sich auf heftigen Sturm mit starken Regenfällen vor

Kalifornien steht vor einem der stärksten Stürme des Winters mit bis zu 150 Litern Regen pro Quadratmeter. Der Sturm wirft ein hohes Risiko von Überschwemmungen und Schuttlawinen auf. Behörden warnen die Bewohner und bereiten sich auf Evakuierungen vor.

Januar bringt Kalifornien mit starken Regen fällen einen der heftigsten Stürme des Winters. Der Nationale Wetterdienst NWS warnt vor bis zu 150 Litern Regen pro Quadratmeter zwischen Mittwoch und Freitag im Süden des Bundesstaates. Meteorologe Ryan Kittell bezeichnete den Sturm als „sicherlich den heftigsten in dieser Wintersaison“ und mahnte vor einem „hohen Risiko von Überschwemmung en, vor allem in und um Straßen und städtische Gebiete, sowie einem erheblichen Risiko von Schuttlawinen “.

Der Höhepunkt des Sturms wird laut NWS am Donnerstag erwartet. Die starken Niederschläge folgen auf eine lange Trockenperiode: Bis Anfang Februar hatte es in Südkalifornien acht Monate lang nicht nennenswert geregnet. Behörden riefen die Bewohner rund um von Bränden betroffenen Gebiete auf, sich auf Evakuierungen vorzubereiten. „Unsere städtischen Dienste sind in Alarmbereitschaft“, erklärte die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass. Städtische Mitarbeiter hatten in den vergangenen Wochen bereits tausende Sandsäcke aufgeschichtet und Betonbarrieren errichtet, um Bodenerosionen zu begrenzen. Mehr als 150 Quadratkilometer Fläche und mehr als 10.000 Häuser wurden durch die Brände zerstört. Betroffen waren die wohlhabenden Gegenden Pacific Palisades in Los Angeles und Malibu sowie der Stadtteil Altadena. Etwa 30 Menschen kamen ums Leben, Tausende mussten ihre Häuser verlassen. Pacific Palisades liegt in den Hügeln über L.A., das steile Gelände birgt bei starkem Regen die Gefahr von Erdrutschen. Auch Altadena liegt am Fuß von Bergen





Kalifornien Sturm Regen Überschwemmung Schuttlawinen Evakuierung Brände

