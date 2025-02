Kia EV4: Neue Elektrolimousine für 2026

Kia plant den EV4 als Elektrolimousine für 2026, die sich an Kunden richtet, die nach einer Alternative zu Modellen wie dem BMW 3er und der Mercedes-Benz C-Klasse suchen. Die Produktion soll in diesem Jahr in der Slowakei starten.

Kia plant, im Jahr 2026 den EV4 auf den Markt zu bringen, eine neue Elektrolimousine , die sich als Alternative zu Modellen wie dem BMW 3er und der Mercedes-Benz C-Klasse positioniert. Der EV4 wird auf der E-GMP -Plattform basieren und von Kia s bestehenden Elektroautos EV3, EV6 und EV9 sowie von verschiedenen Hyundais verwendet wird. Da er am unteren Ende dieser Produktpalette angesiedelt ist, wird erwartet, dass er den Antriebsstrang mit dem Kompakt-SUV EV3 teilt.

Der EV3 kann mit 150 kW (204 PS) bestellt werden und ist mit zwei Batterievarianten – 58,3 und 81,4 kWh – sowie in drei Ausführungen erhältlich. Sowohl bei der Langstreckenversion mit bis zu 605 Kilometern Reichweite als auch beim Modell mit Standardbatterie und 436 Kilometern Reichweite lassen sich die Akkupacks in rund einer halben Stunde von 10 auf 80 Prozent aufladen. Der EV3 fährt in 7,5 beziehungsweise 7,7 Sekunden von 0 auf Tempo 100 (58,3 bzw. 81,4 kWh) und erreicht in allen Ausführungen maximal 170 km/h. Der EV4 soll kürzer als das 4,6 Meter lange SUV EV5 sein, aber die Vorteile der Elektrotechnik nutzen, um im Innenraum mit wesentlich größeren Verbrenner-Limousinen mithalten zu können. Die Produktion des EV4 soll laut Insidern in diesem Jahr in der Slowakei starten. Der EV4 wird voraussichtlich bei rund 40.000 Euro hierzulande verkauft. Der große Akku könnte mindestens 45.000 Euro kosten. Als GT-Line liegt der Preis voraussichtlich bei 52.500 Euro.





Elektrolimousine Kia EV4 BMW 3Er Mercedes-Benz C-Klasse E-GMP Serienproduktion Slowakei 2026

