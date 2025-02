Klimawandel als Bedrohung für die nationale Sicherheit

Eine gemeinsame Studie von Klimaforschern und dem BND warnt vor den Folgen des Klimawandels für die nationale Sicherheit Deutschlands und Europas. Wirtschaftliche Einbußen, politische Instabilität und mehr Migration werden als potentielle Gefahren gesehen.

Wirtschaftliche Einbußen und politische Instabilität: Klimaforscher und der Bundesnachrichtendienst ( BND ) warnen in einer gemeinsamen Studie vor den Folgen des Klimawandel s für die nationale Sicherheit. Ernteausfälle, Preisschocks und Ressourcenknappheit könnten zu wirtschaftlichen Einbußen, politischer Instabilität und mehr Migration führen, warnt der Bericht.

In den betroffenen Regionen drohe eine Zunahme bewaffneter Konflikte sowie ein verstärkter Zustrom zu militanten Gruppen, was mittelbar auch die Sicherheit Deutschlands und Europas bedrohe. Der Klimawandel schreitet voran - abgeschwächt wird er, wenn wir weniger CO2 und andere Treibhausgase ausstoßen. Wichtige Daten zum Klimawandel im Überblick: Besonders die südlichen EU-Staaten würden sowohl wirtschaftlich durch die Klimaauswirkungen belastet als auch von politischer Instabilität in ihrer Nachbarschaft stark betroffen sein. Für Deutschland sagt der Bericht wegen der Kosten des Klimawandels negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum voraus. Extremwetterereignisse und Naturkatastrophen bedrohen die Sicherheit und das Eigentum der Bürgerinnen und Bürger, gefährden den wirtschaftlichen Wohlstand Deutschlands und führen zu Unterbrechungen in kritischen Infrastrukturen und dem öffentlichen Leben. BND-Präsident Bruno Kahl erklärte, der Nachrichtendienst betrachte die Folgen des Klimawandels wie Destabilisierung und Migration 'als eine der fünf großen externen Bedrohungen für unser Land'. Die anderen Bedrohungen seien ein aggressiv-expansives Russland, die weltpolitischen Ambitionen Chinas, zunehmende Cyber-Gefahren sowie der internationale Terrorismus. Zwischen diesen Risiken gebe es direkte und indirekte Wechselwirkungen. Die Klimakrise sei 'die größte Sicherheitsgefahr unserer Zeit', sagte Außenministerin Annalena Baerbock: 'Wer Klimaschutz schleifen lässt, bedroht die Existenzgrundlage von Menschen, ihren Wohlstand, unsere innere Stabilität in Deutschland und Europa und setzt die globale Sicherheit aufs Spiel.' Je länger das aufgeschoben werde, 'desto kleiner wird der Gestaltungsspielraum und desto politisch und ökonomisch teurer ist die Kurskorrektur'. Erstellt wurde die Analyse vom Metis Institut für Strategie und Vorausschau der Bundeswehr-Universität München, dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, dem Think Tank Adelphi Research sowie dem BND. Offiziell soll sie bei der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende präsentiert werden. Die Temperaturen steigen weltweit, im Norden deutlich stärker als im Süden. Erfahren Sie am interaktiven Globus, wie die Erderwärmung die Kontinente trifft





