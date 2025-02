Knossi spricht offen über seine Penisgröße

Der Streamer Knossi überrascht seine Zuschauer in einem Livestream mit einem intimen Geständnis über seine Penisgröße und ermutigt seine Fans, dass eine kleine Penisgröße kein Problem darstellt.

Knossi (38), bürgerlich Jens Heinz Richard Knossalla, ist bekannt für seine offene und direkte Art, auch wenn es um intime Themen geht. In einem auf YouTube hochgeladenen Livestream plauderte der Streamer mit seiner Partnerin Lia Mitrou über seine Körpergröße und überraschte seine Zuschauer mit einem intimen Geständnis.

\Knossi gestand offen, dass er seinen Penis selbst im erigierten Zustand als klein empfindet und dass er mit dieser Tatsache kein Problem hat, da er diese ehrliche Sichtweise mit seinen Fans teilen möchte. Er fügte hinzu, dass er in der Regel eine gute Härte hat, aber dass Rauchen diese beeinträchtigen kann. Knossi möchte seine Fans ermutigen, dass eine kleine Penisgröße kein Grund zur Sorge ist und dass Frauen möglicherweise unter großen Penissen leiden könnten. Er vermutete, dass Frauen eher auf Bewegung und einen angemessenen Durchmesser achten und nicht auf die Länge. \Knossi schloss seinen Intim-Talk mit dem Fazit: „Macht euch keine Sorgen! Auch ein Bluter ist ein Guter!“, was seine Positive Einstellung zum Thema widerspiegelte. Wie seine Partnerin Lia zu diesem Thema denkt, ist nicht explizit erwähnt, jedoch ist bekannt, dass das Paar seit 2020 zusammen ist und vor der Hochzeit steht. Knossi machte seiner Lia in einer romantischen Kulisse einen Heiratsantrag und sie ist bereits mit den Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt





