Künstliche Intelligenz: Selbstbedienungskassen im Blick

KI-Systeme werden immer häufiger an Selbstbedienungskassen eingesetzt, um Fehler und Diebstahl zu reduzieren. Kunden werden dabei möglicherweise unbemerkt überwacht.

Selbstbedienungskassen sind im Handel sehr beliebt, da sie den Kunden Flexibilität und Unabhängigkeit bieten. Allerdings steigt mit der Verbreitung dieser Kassen auch das Risiko für Fehler und Diebstahl . Um diesen Herausforderungen zu begegnen, setzen immer mehr Supermärkte auf intelligente Sicherheit ssysteme, die mit Künstlicher Intelligenz (KI) arbeiten. Was viele Kunden nicht wissen: Ihr Verhalten an den Selbstbedienungskassen wird zunehmend überwacht.

Kommt es beim Scannen zu Fehlern oder auffälligen Aktionen, kann das Kassenpersonal einen stillen Alarm erhalten, ohne dass der Kunde etwas davon bemerkt.KI-gestützte Überwachungssysteme analysieren in Echtzeit das Verhalten der Kunden an den Kassen. Dazu werden Videoaufnahmen des Kassenbereichs ausgewertet und die Daten während des Scanvorgangs der Einkäufe geprüft. Bei bestimmten Anomalien werden Alarmmeldungen an das Personal gesendet. Die KI kann zum Beispiel erkennen, wenn Artikel nicht gescannt werden, sondern direkt in die Tasche gesteckt werden. In solchen Fällen kann auf dem Kassendisplay ein Hinweis erscheinen, der den Kunden auffordert, den letzten Artikel zu scannen.Die KI kann aber auch andere Anomalien feststellen, beispielsweise wenn ein Kunde einen Sekt scannt und dann eine Champagner-Flasche in die Schale neben der Kasse legt, oder wenn sich im Wasserkasten Wodka-Flaschen befinden. Wird ein Barcode für Bananen im Wert von 25 Cent eingescannt, aber ein Produkt mit einem deutlich höheren Gewicht abgelegt, fällt dies ebenfalls auf. Die Technik ist ebenso in der Lage zu erkennen, wenn die Anzahl der Artikel im Warenkorb und im Einkaufszettel deutlich abweicht. Auch eine automatische Alterskontrolle kann mithilfe von KI durchgeführt werden, indem das Gesicht des Kunden gescannt wird, um sein Alter zu schätzen. Die Software kann auf den Bedarf der Händler zugeschnitten werden, und sie können festlegen, was in bestimmten Situationen passiert, zum Beispiel wann Mitarbeiter einen Alarm erhalten oder die Kasse blockiert wird





