Mann verursacht S-Bahn Notbremsung - Bahnverkehr zwischen Ludwigshafen und Frankenthal stark beeinträchtigt

Ein 23-Jähriger ohne Ausweisdokumente lief auf den Bahngleisen zwischen Oggersheim und Frankenthal-Süd. Die S-Bahn musste eine Notbremsung einleiten, wodurch der Zugverkehr zwischen Ludwigshafen und Frankenthal stark beeinträchtigt wurde.

Ein Mann lief am Freitagnachmittag auf den Bahn gleisen zwischen dem Bahn hof Oggersheim und dem Bahn hof Frankenthal -Süd, wodurch eine S- Bahn eine Notbremsung einleiten musste. Der Vorfall, wie die Polizei mitteilte, ereignete sich gegen 15:30 Uhr. Der Mann, ein 23-Jähriger ohne Ausweisdokumente, wurde von der S- Bahn -Besatzung sowie Einsatzkräften in der Nähe des Bahn hofs Oggersheim angetroffen.

Der Mann zeigte psychisch auffälliges Verhalten und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht. Die Notbremsung der S-Bahn führte zu erheblichen Beeinträchtigungen im Zugverkehr zwischen Ludwigshafen und Frankenthal. Die Strecke war etwa eineinhalb Stunden gesperrt. 15 Züge verzögerten sich insgesamt um 949 Minuten, ein Zug entfiel komplett. Auf sechs Fahrten gab es Teilausfälle, vier weitere Züge wurden umgeleitet. Die Polizei prüft nun die Einleitung eines Strafverfahrens wegen unerlaubten Aufenthalts sowie ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.





