Männer an der Macht: Trumps Krieg gegen den Feminismus

Ein französischer Historiker beobachtet eine neue Ära der Männlichkeit in den USA, die er mit der Präsidentschaft Donald Trump verbindet. Die Bewegung sei eine „maskulinistische Konterrevolution“ und richte sich gegen die feministischen Errungenschaften der letzten fünfzig Jahre. Die neue Männlichkeit zeichnet sich durch Gewalt, technologische Überlegenheit und misogynistische Essentialisierung aus.

In den Vereinigten Staaten zeichnet sich laut französischer Historiker Ivan Jablonka eine „neue Ära der Männlichkeit “ ab, die mit der Präsidentschaft Donald Trump begann. Jablonka sieht in dieser Bewegung eine „maskulinistische Konterrevolution“, die sich gegen „die feministischen Errungenschaften der letzten fünfzig Jahre“ richtet. Er betont, dass es sich nicht mehr um einfache „männliche Dominanz“ handelt, sondern um eine eigenständige Weltanschauung, die er „ Virilität “ nennt.

Jablonka beschreibt diese neue Männlichkeit als eine Verquickung von brutaler Gewalt, technologischer Überlegenheit und misogynistischer Essentialisierung. Gewalt soll den Gegner einschüchtern oder demütigen, Technik als „männliche Energie“ die Welt verändern und Frauen sollen der Welt zu dienen. In der neuen Ära werde die Größe des Männlichen aus dem Maga-Geist wieder hergestellt, so Jablonka. Er spricht von Beleidigungen, die zu Argumenten erhoben werden, Lügen, die als Wahrheiten dargestellt werden und Vulgarität als Lebensweise, alles im Namen der Meinungsfreiheit.Die Anhänger Trumps würden die Attribute dieser triumphierenden Männlichkeit zeigen, so Jablonka. Dazu zählen Muskulatur und Tattoos von Kampfsport-Meistern, die Kleidung und das Auftreten junger Tech-Magnaten, Waffen, Fahnen und Bärte von extremistischen und rassistischen Milizen wie den Oath Keepers und den Proud Boys. Als Beispiele nennt er Aktivisten wie Blake Marnell, den Wrestler Hulk Hogan und Jacob Chansley, den QAnon-'Schamane', der am 6. Januar 2021 das Kapitol stürmte





