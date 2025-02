Maro Engel will DTM-Titel nach Affalterbach holen

Maro Engel, DTM-Routinier und dreifacher Meister, startet in seine neunte DTM-Saison mit dem Ziel, den Titel nach Affalterbach zurückzubringen. Nach einem erfolgreichen 2024, in dem er den dritten Platz in der DTM erreichte und Meister im GT World Challenge Europe Sprint Cup und Endurance Cup wurde, setzt er seine Zusammenarbeit mit WINWARD Racing fort. Mit seinem neuen Teamkollegen Jules Gounon an seiner Seite will Engel die Konkurrenz hinter sich lassen und den Meistertitel in die Hände seines Teams bringen.

Zudem wurde er Meister im GT World Challenge Europe Sprint Cup und der GT World Challenge Europe, der kombinierten Wertung aus dem Endurance Cup und dem Sprint Cup. Nach seinem Debüt für WINWARD Racing in der DTM 2024 wird die Zusammenarbeit in diesem Jahr fortgesetzt. Engel startet erneut im Team von Christian Hohenadel und bekommt mit Jules Gounon einen neuen Teamkollegen.Engel zählt zu den erfahrensten DTM-Piloten im aktuellen Feld. Im letzten Jahr absolvierte er am Norisring sein 100. Rennen in der Traditionsrennserie. Seit seinem Debüt im Jahr 2008 hat er bereits viel Erfahrung gesammelt. Nach vier Jahren verließ er Ende 2011 erstmals die Rennserie, ehe er 2017 für ein Jahr zurückkehrte. Damals konnte er in Moskau seinen ersten Sieg in der DTM feiern. 2023 kehrte er in die Rennserie zurück, die mittlerweile mit GT3-Fahrzeugen ausgetragen wird. Engel, ein absoluter GT3-Experte, etablierte sich als einer der Toppiloten der Rennserie und konnte im Landgraf-Team in Zandvoort einen weiteren Sieg einfahren. Im Jahr darauf wechselte Engel zu WINWARD Racing und fuhr in Oschersleben, am Lausitzring, am Norisring, zweimal am Nürburgring, am Sachsenring sowie am Red Bull Ring auf das Podium.An die Konkurrenz schickt Engel eine klare Kampfansage: «Es ist toll, wieder mit dem Mercedes-AMG Team Winward Racing in der DTM an den Start zu gehen. Es gibt global gesehen kaum eine andere Serie, wo der Wettbewerb so hart und das Niveau so hoch ist. Wir waren 2024, im ersten Jahr unserer Zusammenarbeit, bis zum Schluss im Titelkampf – darauf können wir aufbauen und wollen uns noch einmal steigern. Das Ziel ist klar: Wir wollen definitiv DTM-Champion werden und den Titel zurück nach Affalterbach holen.»





