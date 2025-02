Münchens städtische Angestellte legen Arbeit nieder: Warnstreik vor Tarifverhandlung

Wichtige städtische Einrichtungen, darunter Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Schwimmbäder und Wertstoffhöfe, stehen am Donnerstag, 13. Februar, still, als Verdi zu einem Warnstreik aufruft. Die Beschäftigten der Stadtverwaltung streiken für höhere Löhne, mehr Zuschläge und zusätzliche freie Tage.

Viele städtische Beschäftigte legen am Donnerstag, den 13. Februar, ihren Arbeit nieder, da die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu einem großen Warnstreik aufgerufen hat. Kurz vor der zweiten Verhandlungsrunde wollen die Tarifbeschäftigten der Stadt ihre Forderungen mehr Druck verleihen. Die wichtigsten Punkte der Tarifforderungen sind acht Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 350 Euro mehr im Monat, höhere Zuschläge und drei zusätzliche freie Tage.

Viele öffentliche Einrichtungen werden durch den Warnstreik betroffen sein, darunter kommunale Krankenhäuser, Straßenreinigung und Schwimmbäder. Besonders betroffen sind voraussichtlich die Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft. Die Stadt betreibt rund 450 Kindertageseinrichtungen, von der Kinderkrippe bis zu Hort und Tagesheim für Grundschulkinder. Welche Häuser ganz geschlossen oder nur eingeschränkt geöffnet haben, kann das zuständige Referat für Bildung und Sport erst im Laufe des Tages sagen, da auch noch spontan gestreikt werden kann. Die Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebs München (AWM) sind laut Claudia Weber, Geschäftsführerin von Verdi München, sogar zu zwei Tagen Warnstreik aufgerufen: am Donnerstag, dem 13. Februar, und am Freitag, dem 14. Februar. Infolgedessen bleiben alle Wertstoffhöfe, das Gebrauchtwarenkaufhaus Halle 2 und der dazugehörige Pop-up-Store sowie das Kundencenter, der Entsorgungspark Freimann und das Erdenwerk geschlossen. Bei den Mülltonnen-Leerungen kommt es zu starken Einschränkungen, die Touren des Wertstoff- und Giftmobils fallen aus. Die Mülltonnen werden beim nächsten planmäßigen Leerungsturnus wieder bedient. Sofern an den betroffenen Standplätzen aufgrund der ausgefallenen Leerung Zusatzmüll anfällt, nimmt der AWM diesen kostenfrei mit, soweit Kapazitäten vorhanden sind. Der Zusatzmüll sollte in reißfeste 70- oder 80-Liter Säcke verpackt und frei zugänglich sein. Der AWM hat einen Notbetrieb zur Entsorgung von kritischen Anfallstellen wie beispielsweise Krankenhäuser und Altenheime eingerichtet.





Warnstreik Tarifverhandlungen Verdi München Stadtverwaltung Kindertagesstätten Krankenhäuser Schwimmbäder Müllentsorgung

