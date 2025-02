Nach Anschlag in München: Lanz diskutiert mit Gästen über Konsequenzen für Wahl

Markus Lanz diskutiert in seiner ZDF-Sendung die Konsequenzen des mutmaßlichen Anschlags in München für die anstehende Wahl. Die Gäste, darunter Journalisten Michael Bröcker und Sabine Rennefanz sowie Philosoph Richard David Precht, sind sich einig, dass die demokratische Mitte versagt hat. Die Sendung beleuchtet auch die Reaktionen der Kanzlerkandidaten auf die Tragödie und die Herausforderungen, die für Deutschland als Gesellschaft und Politik liegen.

Nach dem mutmaßlichen Anschlag in München diskutierte Markus Lanz mit seinen Gästen über die Konsequenzen für die anstehende Wahl . Die Journalisten Michael Bröcker und Sabine Rennefanz sowie Philosoph Richard David Precht waren sich einig: Die demokratische Mitte habe versagt. Etwa 28 Menschen wurden teils schwer verletzt. Ein 24-jähriger Afghane, der angeblich ein abgelehnter Asylbewerber war, wurde noch am Tatort festgenommen.

Markus Lanz nahm dies am Donnerstagabend zum Anlass einer tieferen Analyse. Der ZDF-Talker versuchte zu ermitteln: „Wie sehr beeinflusst das möglicherweise den Ausgang dieser Wahl?“ Die Gäste um die Journalisten Michael Bröcker und Sabine Rennefanz und Philosoph Richard David Precht waren sich einig: Angesichts der zuletzt beobachteten Entwicklungen habe die demokratische Mitte versagt, nicht nur in der Asyl- und Abschiebepolitik. „Man kommt sich doch als Bürger total veräppelt vor“, kreidete Journalistin Rennefanz der Politik Verfehlungen an. Journalist Michael Bröcker nickte zustimmend, als Lanz die aktuelle Trauerbekundung von Olaf Scholz vorspielte: „Die Statements sind austauschbar.“ Als Alice Weidel in der ZDF-Sendung „Kartext“ auf Robert Habeck folgt, kommt es zu einer skurrilen Szene zwischen den Kanzlerkandidaten. Als die Moderatorin wissen will, ob man sich im Politiker-Alltag öfter treffe, verneint Habeck vehement. Bei Spiel darf Scholz nur mit Mimik antworten – bei einer Frage zeigt er keine Reaktion. Am Donnerstag waren die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, Friedrich Merz, Alice Weidel und Robert Habeck im ZDF-Format „Klartext“ zu Gast. Die anwesenden Zuschauerinnen und Zuschauer konnten den Politikern Fragen stellen. Einer von ihnen grätschte bei jeder Merz' Aussagen immer wieder rein. Pflegeheim-Chef geht Weidel an, da wird die pampig: „Das haben Sie auswendig gelernt“ In der Sendung „Klartext“ des ZDF treibt ein Pflegeheimleiter AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel mit einer Frage in die Enge. Als diese auf ihr Partei-Programm hinweist, hält der Studiogast erneut dagegen. Am Dienstagabend führte ZDF-Talkmaster Markus Lanz in seiner Sendung den FDP-Chef Christian Lindner vor, indem er dessen Aussage über zu wenig Sendezeit im ZDF widerlegte. „Halten Sie Ihren rechten Rand“: Im TV knallt es zwischen Ramelow und Chrupalla Hitziger Schlagabtausch am Mittwochabend in der Sendung „FAKT IST!“ im MDR. Als es um das Thema Wirtschaft und die Steuersätze für die reichsten Menschen in Deutschland geht, knallt es zwischen dem AfD-Fraktionsvorsitzenden Tino Chrupalla und Linken-Politiker Bodo Ramelow





