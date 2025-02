Ne Zha 2: Chinas Rekord-Kassenschlager

Der Animationsfilm „Ne Zha 2“ ist zum erfolgreichsten chinesischen Film aller Zeiten geworden und hat bereits über 160 Millionen Zuschauer in China begeistert. Der Film löste den bisherigen Rekordhalter, „Wolf Warrior 2“, ab und hat mit über einer Milliarde US-Dollar Einnahmen auch den Titel des erfolgreichsten nicht-westlichen Films erobert.

Ein Animationsfilm über einen dämonischen Jungen mit Superkräften begeistert Kinogänger in China. Keine zwei Wochen nach dem Erscheinen ist „ Ne Zha 2 “ bereits der erfolgreichste chinesische Film aller Zeiten. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, schauten sich seit der Premiere am 29. Januar bereits mehr als 160 Millionen Menschen „ Ne Zha 2 “ an.

Damit löste der Film von Regisseur Yang Yu den bisherigen Rekordhalter in China, den 2017 veröffentlichten Action-Streifen „Wolf Warrior 2“, ab. Auch die Einnahmen sind rekordverdächtig: Als erster nicht-westlicher Film habe der Animationsfilm bis vergangenen Sonntag bereits umgerechnet über eine Milliarde US-Dollar eingenommen.Laut Vorhersagen einer chinesischen Ticketplattform sei „Ne Zha 2“ nun sogar auf dem Weg, der weltweit umsatzstärkste Animationsfilm aller Zeiten zu werden. Und das, obwohl der Streifen bisher überwiegend in China zu sehen war. Bereits der erste Teil der Filmreihe, der 2019 veröffentlicht wurde, war dank tief verwurzelter kultureller Elemente ein großer Erfolg in China. Die Geschichte basiert auf der chinesischen Mythologie. Der Junge Ne Zha wird mit dämonischen Kräften geboren. Seine Eltern lieben ihn und wollen ihn beschützen, doch die Gesellschaft lehnt ihn ab und fürchtet ihn. Trotzdem ist Ne Zha nicht von Natur aus böse. Er kämpft mit seinem inneren Konflikt und versucht, sich als Held zu beweisen. Einer der wichtigsten Faktoren für den Erfolg von Blockbustern in China ist das chinesische Neujahrsfest, das jedes Jahr zwischen Januar und Februar stattfindet. In dieser Zeit sind die Kinos in China besonders gut besucht, was die Veröffentlichung von großen Filmen zu einem lukrativen Geschäftsmodell für Studios macht. Da viele Menschen während der Feiertage zu Hause sind und nach Unterhaltung suchen, steigt die Zahl der Kinobesucher deutlich.





mz_de / 🏆 115. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

CHINA FILM ANIMATION NE ZHA 2 KASSENREKORDE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Chinas KI-Sensation DeepSeek: Der Aufsteiger, der die Welt der KI auf den Kopf stelltDeepSeek, ein junges KI-Startup aus China, hat mit seinem Open-Source-Modell die Welt der KI im Sturm erobert. Durch seine hohe Effizienz und vergleichbare Leistungsfähigkeit zu teureren Modellen wie OpenAI oder Google stellt es die etablierte KI-Landschaft infrage. Die App DeepSeek, die auf diesem Modell basiert, sorgt für Furore und stellt die Relevanz von Chip-Herstellern wie Nvidia in Frage.

Weiterlesen »

Ne Zha 2: Chinas Rekord-BlockbusterDer chinesische animierte Film 'Ne Zha 2' hat in seinen ersten fünf Tagen nach der Kinostart stolze 419 Millionen Euro eingespielt und damit bereits viele andere Kinostreifen übertroffen. Der Film könnte sogar den Rekord von 'Star Wars: Das Erwachen der Macht' brechen, der 2015 in den USA 902 Millionen Euro einspielte.

Weiterlesen »

Der neue 'Alien'-Film 'Romulus' ist der meistgesehene Streaming-Film in DeutschlandDer neue 'Alien'-Film 'Romulus' von Regisseur Fede Álvarez ist der meistgesehene Streaming-Film der vergangenen Woche in Deutschland. Der Film spielte im Kino bereits mehr als das vierfache seines Budgets ein und ist seit vergangener Woche auf Disney+ verfügbar. Fede Álvarez arbeitet bereits an einer Fortsetzung, die frühestens in drei Jahren in den Kinos starten dürfte.

Weiterlesen »

Heute große Free-TV-Premiere: 4-Stunden-Film, der eines der unerträglichsten Kapitel der Menschheitsgeschichte verarbeitetMit einer ungewöhnlichen Inszenierung wird in der Free-TV-Premiere die dunkle Geschichte des Holocaust analysiert. Dabei deckt die nüchterne Sprache das Grauen in all seinen Facetten auf.

Weiterlesen »

Ne Zha 2: Chinesischer Film knackt Rekord an den KinokassenDer chinesische Fantasy-Film „Ne Zha 2“ hat den Rekord für das höchste Einspielergebnis in einem einzigen Kinomarkt gebrochen. Aktuelle Prognosen deuten auf ein finales Ergebnis von 1,48 Milliarden US-Dollar in China hin.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »