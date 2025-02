Nicole Kidmans großes Versäumnis: Die Rolle, die sie aus eigenem Antrieb verpasste

Nicole Kidman, der weltberühmte Hollywood-Star, blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Doch es gibt eine Rolle, die ihr trotz ihrer großen Erfolge entgangen ist – und das aus eigenem Antrieb. In ihrer Jugend lehnte sie eine Besetzung in einem Film von Regisseurin Jane Campion ab, ein Versäumnis, das sie bis heute bedauert.

Eine abwechslungsreiche Karriere wie die von Nicole Kidman sollte keinen Platz für Versäumnisse lassen. Und doch gibt es eine Rolle, die ihr entgangen ist – und das aus eigenem Antrieb. Nicole Kidman ist ein Weltstar und die Film ografie der Schauspielerin ist mit zahlreichen Highlights gespickt. Vor 41 Jahren gab es jedoch eine Rolle, die für eine damals jugendliche Kidman vorgesehen war.

Jane Campion, die später in Projekten wie Portrait of a Lady oder der Krimi-Serie Top of the Lake mit ihr zusammenarbeiten sollte, wollte Nicole Kidman für ihren 27-minütigen Film „A Girl's Own Story“ engagieren. Der Film fokussiert sich auf die Lebenswelt junger Frauen und erste sexuelle Erlebnisse. Die Schauspielerin, zu diesem Zeitpunkt gerade in einem Schul-Theaterstück aktiv, lehnte das Angebot aber ab. Eine Entscheidung, die sie über Jahrzehnte bereuen sollte. So äußerte sich eine erwachsene Nicole Kidman inzwischen dazu: „Jane Campion kam und saß hinten in dem kleinen Theater und besetzte mich dann in einem ihrer Studentenfilme. Aber ich habe es nicht gemacht - ich wollte in dem Film keine Duschhaube tragen und nicht hübsch aussehen. Es ist ein großes Versäumnis.“ Als Kidman den AFI Live Achievement Award erhielt, galt ihr Dank insbesondere jenen Filmemacher:innen, die ihr erlaubt hatten, unkonventionelle Frauen zu spielen. Die Schauspielerin hob Jane Campion dabei besonders hervor und bezeichnete sie als Freundin. Im Kino ist Kidman aktuell als Hauptdarstellerin in dem erotischen Drama „Babygirl“ zu sehen.





